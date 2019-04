"Cada vez que Ivana está en un programa, obra cuatro mil euros, por lo cual inventa cosas para volver a ser llamada", aseguró la letrada.

"Cerremos el derecho de difamar, de inventar, de no ser nadie y colgarse de otro para tener presencia en los medios. Si Ivana es convocada por ella, bienvenido sea. Que la llamen por eso, no por sacar trapitos al sol", agregó indignada.

"Después del enésimo e injustificado ataque televisivo sufrido en el curso del programa Gran Hermano, la señora Wanda Nara considera oportuno comunicar que, en los últimos meses, ha demandado a la señora Ivana Icardi por difamación", escribió la mujer del futbolista en su cuenta de Instagram y agregó que los dichos de su cuñada dañaban gravemente su honor y reputación.

"Advierte a la señora Icardi no usar su nombre ni la imagen de su familia para obtener visibilidad, notoriedad mediática y ventajas económicas, invitándola, por el contrario, a centrarse exclusivamente en sus habilidades profesionales", cerró el comunicado.

"Espero que Mauro me mire y vea quién es su hermana, para que me reconozca de nuevo. Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado. Que esta mujer de ser buena persona y de la familia no tiene ni pu… idea! Solo sabe sacarse fotos para demostrarle a las redes sociales que es re familiera, ¡se nos ríe el cucu! ¡Por dios!", habia dicho Ivana en su debut en Gran Hermano Italia.

