“Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración. Un saludo, una llamada en estas fechas (o en cualquiera del año). Pero después pienso ‘dime con quién andas y te diré quién eres’ y se me pasa. No soy madre, pero puedo entender la tristeza que se siente”, lanzó días atrás la joven, dejando en evidencia que Mauro no se comunicó con su madre por Navidad.