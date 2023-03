Dady Brieva contó todos los secretos de su relación con Susana Giménez

Sin embargo, quizás diferente a la respuesta que esperaban todos en el estudio, el humorista dijo: “Con Susana somos amigos. Ojo, hace 100 años no la veo. Pero el cariño está intacto, es una mina que yo quiero mucho. Al igual que Mirtha (Legrand). Yo me tengo que parar para hablar de Mirtha. Hizo muchísimo por nosotros. Y además, ha tenido muestras con nosotros de una gran persona”.

Luego le preguntaron acerca de la diferencia de pensamiento, haciendo alusión a que ambas han hecho daño por su forma de pensar. Nuevamente, Dady saltó a defenderlas: “Las peleas no tienen que ser personales, si pasás el peine fino no queda nadie. Yo he tenido que deconstruirme en el peronismo y en el machismo”.

Por otro lado, para agregarle la cuota de humor, estaba presente la esposa del acto, Mariela Anchipi, a quien Duggan le consultó si Susana era el permitido de Brieva, a lo que ella respondió: “Para mí pasó algo ahí, pero él lo niega y Susana se ríe”.