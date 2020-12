Dalma estalló contra su tía Ana y reveló: "Estoy destruida, no sé cómo voy a salir adelante"

"A esa misma señora -en alusión a su tía Ana- la llamé y no me atendió. Me contestó su nuera. Me dijo 'después te llama' y nunca más se comunicó conmigo", precisó Dalma. Acto seguido, De Brito mostró las capturas de los llamados que le envió la hija del emblema de Selección Argentina para respaldar sus declaraciones. "Son tres hermanas en contra de la familia", recalcó Dalma.

El miércoles, Ana María había pedido salir al aire en LAM para refutar el testimonio de Yanina Latorre respecto de que el Diez se hacía cargo de mantener a gran parte de su familia directa.

Embed

“Esta señora que está hablando no sabe nada, está mandada por la familia, por las hijas de mi hermano. Ni mis hijos ni los hijos de mi hermanas vivían de Diego. Era muy generoso, a veces nos regalaba algo, pero nosotros nunca vivimos de él. Como ellas vivieron, porque sin Diego no habrían sido nada... Que se queden calladas y no nos entierren a nosotros. Encima del dolor que tenemos, que nosotros sí que tenemos dolor, no como ellos por el testamento o lo que tengan que hacer. A nosotros nunca nos interesó eso. Nosotros no estamos en contra de ellas. Ellas están en contra nuestra, no sé por qué. Que hablen ellas, que me llamen y me digan los motivos. No hubieran sido nadie si no fuera por su padre, y Claudia tampoco. Si eran hija de Juan Pérez no iban a estar donde están”, disparó la hermana de Diego ayer.

Embed

Este jueves, Yanina volvió a remarcar que su fuente de información no es Dalma, Giannina ni Claudia y agregó que, tras el tenso cruce con Ana Maradona, tuvo una chara con Claudia Villafañe, quien le aseguró que se entera de los escándalos a través de sus hijas porque ella "ni mira televisión".

En otro tramo del programa, De Brito recordó que Ana María Maradona criticó a Dalma y a Giannina y las acusó de no ir a ver su padre. "Cosas que no podía saber porque la última vez que lo vio fue antes de la pandemia...", agregó el conductor antes de leer el mensaje de la hija mayor de Claudia Villafañe.

"Me dice: 'Estoy destruida y no sé cómo voy a salir adelante. Voy a salir por mi hija, pero no sé cómo voy a hacer. No veo tele, no tengo ganas de nada'", concluyó De Brito.