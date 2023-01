Espectáculos La Mañana Dani La Chepi Dani La Chepi contó por qué empezó el 2023 para atrás: "¡Todo va a estar bien!"

El comienzo de año puede ser solamente un cambio de calendario, sin embargo, para muchos otros es la posibilidad de empezar a cambiar algunas cosas que no le gustaron en su vida en el año anterior, por lo que te lo tomes como te lo tomes, suele ser una fecha más que importante. Por eso, para Dani La Chepi, no fue muy agradable ver que su 2023 no arrancó de la mejor manera.

Desde sus redes sociales, la influencer reflexionó y contó algunos de los problemas que viene sintiendo en los últimos días.

“Estamos acostumbrados/as a entrar a las redes sociales y ver cuerpos que parecen perfectos, mujeres que dicen ‘aceptate como sos’ y no paran de usar filtros, casas que funcionan bien, personas tomando decisiones correctas, ‘padres presentes’ o familias perfectas que parecen no tener problemas… Y vos del otro lado: ¡Qué suerte tienen! ¿Cómo hacen para ser tan felices? No todo lo que ves es real. Las redes sociales a veces te frustran, te hacen sentir que vos solo/a la pifias, sufrís o tenés problemas”, empezó su reflexión Dani La Chepi.