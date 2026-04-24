Dante Gebel cuestionó a Javier Milei y advirtió sobre el impacto social del ajuste

Gebel tomó distancia del presidente y dejó definiciones sobre economía, política y su candidatura: "El que tiene que llenar la heladera no puede esperar".

En medio de una semana marcada por una extensa gira mediática —que incluyó televisión, radio y streaming— y una creciente repercusión en redes sociales, Dante Gebel fijó postura sobre la gestión de Javier Milei y sorprendió con un mensaje crítico hacia el rumbo económico del Gobierno.

Durante una entrevista en Infobae, el conductor y conferencista aseguró que, aunque en 2023 habría votado por Milei , hoy no repetiría esa decisión. “El que tiene que llenar la heladera todos los días no te puede esperar”, expresó, al cuestionar el impacto cotidiano del plan económico libertario .

Gebel explicó que en las últimas elecciones no votó por encontrarse de viaje, pero que su elección hubiera sido por descarte. “Del otro ya lo conocía”, señaló. Sin embargo, planteó que el presente lo encuentra en una posición distinta: “Creo en la industrialización , en que mi papá y mi mamá puedan trabajar dignamente, en que no tengan que mirar el precio para ver si van a comer carne”.

dante gebel

Críticas al modelo y dudas sobre el rumbo económico

Al analizar la gestión de Milei, el comunicador evitó ponerle una calificación y sostuvo que aún hay margen para cambios. “Está en la mitad del mandato y puede pegar un volantazo”, consideró.

No obstante, reconoció dificultades para comprender el enfoque económico oficial: “Al tercer dato ya me perdí”. Aun así, dejó abierta la posibilidad de que el modelo funcione a largo plazo: “A lo mejor derrama la macro y todo lo que está haciendo cae en la micro y nos salvamos todos”.

¿Candidato o no? Su ambigua postura

Consultado sobre una eventual candidatura presidencial, Gebel se mostró reticente, aunque sin cerrar completamente la puerta. “Me disgusta. No quiero gobernar”, afirmó. Sin embargo, dejó una definición que alimentó las especulaciones: “Si me arman un gran equipo con los mejores, honestos y capacitados, yo formo equipos de todos los tamaños y gestiono”.

En ese sentido, planteó la necesidad de renovar la dirigencia política con perfiles sin antecedentes en la función pública y defendió la ampliación de la oferta electoral. “Que la gente decida. Que no sea como el avión, pollo o pasta”, graficó.

gebel La actual Mesa Promotora del espacio está integrada por referentes de distintas vertientes políticas, sindicales, sociales, deportivas y empresariales.

Convicciones personales y límites en la gestión

En otro tramo de la entrevista, el comunicador marcó una diferencia entre sus creencias personales y una eventual agenda de gobierno. Sobre el aborto, se manifestó en contra, aunque aclaró que no sería una prioridad legislativa en una hipotética gestión.

“Gobierno para todos, incluso para los que piensan diferente”, sostuvo. La misma lógica aplicó al matrimonio igualitario y la homosexualidad, al señalar que no corresponde trasladar convicciones religiosas al plano legal.

Estado, poder y experiencia internacional

Gebel también se refirió al rol del Estado, rechazando posiciones extremas. “Las posturas fundamentalistas nunca hicieron funcionar ningún país”, afirmó, y defendió la presencia estatal en áreas como educación y salud.

Sobre el poder, admitió que le resulta atractivo y recordó sus visitas a El Salvador invitado por el presidente Nayib Bukele. “No te voy a decir que no me gustó, me fascinó”, reconoció, aunque subrayó la importancia de no perder de vista los orígenes.

Su situación personal y vínculo con el país

En materia económica, aseguró no tener el nivel de riqueza que muchos imaginan y explicó que sus ingresos provienen de redes sociales y presentaciones en vivo. Además, negó contar con financiamiento político.

Radicado en California desde hace 16 años, respondió a quienes cuestionan su vínculo con la Argentina: “El año pasado viví ocho meses acá. Hice 36 viajes. Estuve todo el año”.

Finalmente, adelantó que no volverá a pronunciarse sobre política hasta después del próximo Mundial, poniendo en pausa —al menos públicamente— su participación en el debate político.