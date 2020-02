De Brito escrachó a Jime Barón: discriminó a Barassi "por gordo"

De Jimena Barón conocemos los bueno, lo malo y lo regular. En una de las tiras -ella que es tan pro y tan activista en ciertos sentidos-ella no quería tener un actor al lado, que hacía de su pareja, que era gordo. Esto lo sabe todo Polka. Ella decía 'yo, con este cuerpo, tan divina que soy, no puedo salir con este gordo'. El gordo era Darío Barassi", disparó el periodista.

Atentas a sus palabras, Yanina Latorre arremetió, filosa: "¡Qué horror! Él es talentosísimo. ¿Qué tiene que ver que sea gordo? Ella no se acuerda que cuando empezó a trabajar que era más gordita, más grandota, y adelgazó un montón”.

baron-barassi.jpg Según De Brito, Barón no quería tener a Barassi como pareja de ficción "por gordo".

En abril de 2017, Jimena le dio una entrevista a la revista Watt y se mostró conflictuada por la pareja de ficción que hacía Barassi. "Grabo más que nada con él. En un principio me chocó esa pareja. Al principio mi personaje iba a ser una mina más nerd, con ropa holgada, pero al final terminó siendo una bomba a la que pasan cosas con este pibe. Me costó al punto de decir no sé cómo hacerlo. A Darío no lo conocía y terminamos siendo como esos compañeros que parece que se conocen hace años”, había dicho Barón.

Embed

LEÉ MÁS

Barassi: "La convivencia con Darthés en Simona fue complicada"

Jimena Barón, la prostitución y las redes sociales

Jimena Barón se defendió: "Puta muy orgullosa"