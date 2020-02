De Brito y Nai Awada se cruzaron por Jimena Barón

En medio de la catarata de posteos de Awada, De Brito manifestó: "Mirá el programa antes de hablar pavadas". "Lo miro. Por eso decidí no volver a ir. Y no lo dije por vos, lo dije más que todo por tus panelistas", replicó la actriz. "Rogaste por venir, te cumplimos el sueño. No seas pesada", contestó De Brito en forma lapidaria.

"¿Ves lo que sos? Me arrepiento tanto de haberte regalado que mi papá llame y ni eso alcanzó para que paren de ser tan asquerosos como personas", lanzó Nai furiosa, en alusión a su padre, el actor Alejandro Awada. "¿Ya no te queda mas de quien colgarte? No te hablé, no te pregunté nada, no te pedí ninguna llamada, no te invité a ningún lado. Estás muy mal. Hace teatro, cine, pastelitos", contestó De Brito y la bloqueó.

LEÉ MÁS

Jimena Barón pidió asistencia psiquiátrica

El escándalo: ¡Sol Pérez lo bloqueó a Brian!