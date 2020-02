Buley elogió la figura de Pérez y manifestó que le atraía “su personalidad”.

Un par de semanas después, Brian contó en Incorrectas, que la rubia no le respondía los mensajes. “Sol Pérez me rompió el corazón. No me da bola”, le confesó a Moria.

“Hubo algunos mensajes de WhatsApp, pero no me contesta ninguno. Le mandé ‘hola, ¿cómo estás?’, me clavó el visto y no me contesta. Es muy linda. No es joda, estoy enamorado”, agregó. Ahora, dos años después, el actor se refirió nuevamente a la actriz, y expresó: “Antes tenía el sueño de conocerla y la conocí. Era para boludear un poco”. Y reiteró: “Me bloqueó de WhatsApp o cambió su celular. No me contestaba. No sé si le hackearon el celular o qué. Dije basta. No era para molestarla. Para mí me bloqueó”.

“No tiene humildad. No quiero verla para preguntarle porque me bloqueó. Uno nunca se la tiene que creer porque es una persona normal y corriente como las demás”, cerró el actor.

--> “La idea es que esté, si no está Buley no sería El Marginal”

El actor Brian Buley, que a los 14 años fue convocado por Luis Ortega para actuar en la película Los santos sucios, reveló que está transitando el momento más duro de su vida debido a la falta de trabajo. Si bien tiene el visto bueno de Sebastián Ortega para estar en la cuarta temporada de El Marginal, aún no firmó el contrato.

“Ya habíamos hecho una precuela de la dos a la tres y ahora lo que puedo adelantar es que va a seguir la historia para adelante. La idea es que mi personaje esté, porque yo levanto a El Marginal. Si no está Brian Buley no sería El Marginal… le faltaría un ingrediente”, sostuvo.

Para la nueva temporada que se verá en la segunda mitad del año, la productora Underground prepara una enorme escenografía en escala real para la nueva prisión de la serie. Ortega quiere que la nueva prisión sea la gran “vedette” de la nueva temporada, para darle mayor realismo a una historia que promete sumar aún más crudeza. “Ahora hay una cosa más grande de suspenso. Al ir para adelante (con la historia) todo puede suceder, va ser un Marginal con mucho más impacto y acción”, anticipó el productor de la serie, Pablo Cullel.

