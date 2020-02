La Cobra sumó un nuevo papelón

El tema de Naomí acumula cerca de 5 millones de reproducciones en YouTube y Barón lo conocía.

"Cuando lo compuse era re novata y flasheaba tener un feat con (dúo con otra figura.) alguna artista que me gustara, me inspirara y me pudiese ayudar a difundirlo más. A mí la verdad que Jimena me interesaba mucho y me interesaba en ese momento porque me parecía copada su propuesta y me intrigaba conocerla. Su respuesta fue que ella no podía asociarse con un título así, o sea con la palabra ‘puta’ en una canción", reveló la cantante.

Y agregó: "Tuvo que esperar un año y medio para que se naturalice la palabra y ahora salir con el tema "Puta" y decir que está rompiendo con todo".

jimena-baron.jpg

En enero de 2019, en tanto, dos meses después del lanzamiento de la canción de Naomí, Jimena subió una foto con un grafiti que decía "Fama de puta" y que había pintado la cantante de trap para promocionar su canción.

