María Elena Leuzzi, titular de esa organización, explicó que lo que hizo Barón es una contravención, ya que en la Ciudad de Buenos Aires está prohibido difundir imágenes con connotación sexual. El artículo 81 del Código Contravencional porteño pena a “quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pesos”.

“Jimena Barón derrapó, no tiene idea lo que es la palabra puta”, sentenció la fundadora de AVIVI. “Hay muchas mamás que tienen sus hijas desaparecidas tomadas por la trata y que esto les hizo mal, que se tome por liviandad sin ver el daño que causaba en otras mujeres. Queremos que se retracte y que cambie la tapa al disco y que se toque el tema en profundidad. A ella nadie la supo asesorar”, sostuvo.

avivi.jpg La titular de AVIVI cuestionó la forma en que Jimena Barón promocionó su tema "Puta"

"Nos parece que esto es incitar a los hombres a que tomen a las mujeres de prostitutas. Las mujeres no nacemos putas, en el camino nos hacen putas cuando toman nuestro cuerpo", agregó.

Leuzzi contó que las integrantes de AVIVI “limpian” la ciudad de Buenos Aires quitando este tipo de propagandas. Sacan todos los afiches, aún cuando estos sean pegados por las mismas trabajadores sexuales como forma de difusión. “Respeto a quienes lo eligieron como profesión, cada uno es dueño de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero no está bueno que se promocione de esa manera”, argumentó.

Respecto a “la Cobra” dijo que no la quiere juzgar, porque sería “condenar a una mujer”. No obstante, remarcó que es necesario darle “un tirón de orejas”. “Cada uno es dueño de hacer lo que quiere con su cuerpo, pero que una figura pública promocione así no está bueno porque incentivamos a los degenerados a que sigan secuestrando y tomando a las mujeres, diciendo ‘si les gusta’. ¿Cuál es el mensaje? ‘Pongo mi cuerpo, tenés mi teléfono, hacé lo que quieras’. Con esto se ponen al día los proxenetas que van a buscar a una nena de once años. Es a nivel nacional, hay mujeres que desaparecen de un día para el otro y se las traga la tierra, las comercializan, cuando no sirven mas las descartan", concluyó la fundadora de AVIVI.

Por su parte, Georgina Orellano, la secretaria de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) señaló: “(Barón) Nos llamó porque necesitaba entender por qué se había generado tanta resistencia. Y le expliqué que el medio que utilizó ella (del cartel con el número de un celular) es el que utilizan muchas trabajadoras sexuales, pero que socialmente está vinculado a la trata de personas”.

