Lourdes Sánchez fue con todo contra Jimena Barón

Lourdes Sánchez no se quedó atrás y ayer en LAM fue contra la actriz: “Todo el tiempo se pone como ejemplo y como la voz de las mujeres”, comenzó tajante Lourdes cuando Ángel De Brito pidió la opinión sobre el polémico tema.

“Perdón Jimena Barón, vos a mí no me representás para nada y no sos mi voz en absoluto”, agregó la bailarina. Visiblemente indignada, la panelista subió los decibéles y fue letal: “Todo el tiempo pone eso y la verdad que a mí me indigna que se crea que es la reina de las feministas”

“Ridícula”

Carolina Aguirre, guionista de ATAV, hizo un explosivo y extenso posteo y tildó a Barón de “ridícula”. “Qué decepción que creas que la esclavitud sexual es un trabajo que vinimos a este mundo a ser vertederos de semen y de venéreas y víctima de violencia por unos pesos”, expresó la escritora. Y agregó: “No tenés arreglo, ridícula”.

Aguirre, además, recalcó que la ex de Daniel Osvaldo las trata (a las mujeres) de “boludas” con esa argumentación “ridícula sin conexión lógica”. “¿Cómo te atrevés a decirle a las demás qué hicieron cuando todo lo que lograron fue por lo que hicieron antes que llegaras vos? Soberbia, agradecé y callate. Todo lo que tenemos es gracias a las feministas. Qué horror”, cerró la guionista en su escrito.

Ante el repudio total que recibió, Jimena Barón tomó la decisión de borrar el posteo mediante el cual promocionaba sus afiches y le dio de baja al teléfono.

“Nos destruyó, tenemos el corazón sangrando”

Margarita Meira, presidenta de la Asociación Madres Víctimas de Trata (que brinda asistencia a mujeres que sufrieron explotación sexual) se manifestó apenada por el accionar de Jimena. “A las 20 madres que estamos en Madres nos destruyó. Tenemos el corazón sangrando. Lo que más nos sorprende es que ningún fiscal la procese. Georgina Orellano (Scretaria general del sindicato Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina que posó con Barón para otra promoción), ya sabemos que es proxeneta, no sé cuándo la van a procesar…Orellano no es prostituta, es proxeneta, vive de las chicas, de esos papelitos que son trata de personas. Buenos Aires tiene 1,200 prostíbulos, algunos lo llaman privados”, aseguró Meira. Y luego se refirió a la publicación de la cantante con Orellano: “A mí se me cayó una ídola cuando la veo con una proxeneta. Esto es gravísimo. Una de las de Ammar de Mar del Plata está condenada por trata. Le dieron 4 años.

Jimena Barón dio de baja la campaña tras las críticas

