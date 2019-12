En el móvil, todos los presentes tuvieron preguntas para el ex High School Musical, que hasta se animó al desafío de contar qué le gusta de un hombre. "La base es la inteligencia, no solamente la académica y emocional, sino alguien que te entienda", confesó.

On fire

Pero el momento caliente llegó cuando Lourdes, su ex pareja del "Bailando", agregó detalles íntimos del actor: "Y, encima, la gente que ve esas fotos no sabe lo rico que huele (Fernando)", dijo Sánchez. "La amo porque tenemos una tensión amorosa para siempre. Veremos si pasa algo", respondió el joven. Y ella remató: "Algún día te voy a dar. Está en mis permitidos. Claramente se trató de una humorada, o tal vez no".

