Según comentó la vocera de las familias a LU5, Yennifer Campos, se están retirando de forma pacífica desde horas tempranas de la mañana cuando la Policía local se acercó con una orden de desalojo.

"Fui la encargada de anotarlos y de reubicarlos en el lugar. Son unas 270 familias pero la mitad de la gente está en el predio. La gente ha retirado sus cosas, la policía ha dado su palabra que iban a responde pacíficamente y están saliendo la familia con los chicos", relató Jennifer.

Tras horas de tensión, quedó liberado el terreno cuando decidieron acordar una salida pacífica con la Policía.

" El único que se acercó fue Matías Ramos, el director de Tierras del municipio y nos dijo que no hay solución habitacional para nadie y que el terreno es privado pero como la gente no le cree, no vino más", sostuvo la vocera de los ocupantes.

Resolvieron en una asamblea trasladarse frente a la Municipalidad por una respuesta habitacional para todos.

