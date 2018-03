De Honduras a Neuquén, el adiós a Santi Vergara

“No tengo ganas de preguntarme por qué, tampoco de buscar respuestas. Sólo quiero recordarte cómo un héroe, cómo el mejor papá que la vida le pudo haber dado a Joaquín”, expresó su esposa, Victoria Ramos, en una sentida carta que publicó en Facebook, en la que sostiene que cumplirá con la promesa que le hizo antes de su deceso.

“Voy a cumplir lo que te prometí y estarás presente a cada minuto, en su crecimiento, en su primer diente caído, en su primer día de escuela, en sus entrenamientos de fútbol, a la noche cuando nos acostemos y miremos la estrella que más brille. Ahí vas a estar vos, en el primer rayito de sol de la mañana, en el viento cuando sople. Ahí vas a estar. Voy a hablarle y contarle todos los días a nuestro bebé el gran papá que sos”, escribió.

Su ex compañero de equipo y amigo, el delantero neuquino Mauricio Villa, manifestó su profundo pesar y su incredulidad ante la partida de Santi: “Tenía ganas de tocarlo y decirle ‘despertate, Santi’. Lo quería mucho. Fue tan duro verlo ahí en el velatorio que preferí no ir al cementerio. Me hizo mal. Lo quería todo el mundo”.

La huella que dejó el futbolista en el Rojo fue tal que ayer, mientras se jugaban partidos en divisiones inferiores, se repartieron en el club folletos en su honor.

En Honduras, Diego Vázquez, el DT que lo convenció a que se incorporara en el Motagua, entre lágrimas expresó su sensación. “Prefiero recordarlo con la pelota en los pies, en la cancha”, sostuvo y amplió: “Desde ahora vamos a tener un ángel que nos va a ayudar permanentemente para los días complicados”.

“Me acuerdo de que fue complicado incorporarlo porque al principio no quería venir. Lo llamé muchas veces para convencerlo de que Motagua es un grande”.Diego Vázquez. DT de Motagua

“Tenía ganas de tocarlo y decirle ‘despertate, Santi’. Fue tan duro verlo en el velatorio que preferí no ir al cementerio. Me hizo mal. Lo quería todo el mundo”.Mauricio Villa. Delantero del Rojo y amigo

El Rojo lo homenajeó con una bandera y goleada

En La Chacra, el enfrentamiento entre Independiente y Eucalipto por la tercera fecha de la Copa Neuquén de Lifune no fue un partido más. El Rojo quiso homenajear a Santiago Vergara con un triunfo y, si era con una goleada, mejor. Ganó 6 a 1 y además se adueñó de la zona 3 de la primera fase. “Santi siempre presente”, decía una bandera que deslizó el equipo en el inicio.

El clima en la cancha de Independiente era de pesar. En el club capitalino repartieron unos volantes en honor al futbolista, quien falleció ayer por un cáncer pronosticado hace un año, mientras era futbolista de Motagua en Honduras.

Eber Ramírez marcó tres goles, Marcos Vergara, dos más, y Héctor López cerró la goleada. El descuento fue de Gabriel Cano.

Por la misma zona, hoy se enfrentan Atlético Neuquén y Pacífico. El Decano tiene que sumar de a tres para alcanzar al Rojo.

En otro de los partidos adelantados, Unión Vecinal y Añelo igualaron 1 a 1.

La fecha continuará hoy con San Lorenzo-Los Canales, Sapere- Confluencia y El Porvenir-Patagonia. Mañana se completará con el clásico de La Comarca Petrolera, Petrolero-Alianza y Don Bosco- Loncopué y San Patricio-Deportivo Rincón.