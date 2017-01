Buenos Aires.- Supo contagiar alegría y sumar a los niños al baile durante la década del 70 con la canción “La batalla del movimiento”. Julieta Magaña, la emblemática conductora del programa televisivo Este es mi mundo falleció ayer a raíz de un cáncer de pulmón, en la Clínica Bazterrica de Buenos Aires. Tenía 69 años.

Hija del legendario actor Ángel Magaña y de Nury Montsé, Julieta se recibió de maestra jardinera antes de llegar a la televisión. Luego se anotó en un casting del viejo Canal 13 que terminó cambiando su vida. “Les pedí permiso a los hijos de Armando Bó, que eran los dueños del jardín de infantes donde yo trabajaba, y me mandé de caradura. ¡Cuando me dijeron que yo había sido la ganadora no lo podía creer! Y, como ya tenía el título de maestra bajo el brazo, mi viejo no me dijo ni mu”, recordó en un reportaje publicado hace tres años. Así logró meterse en los hogares argentinos a través de la TV, además de ganarse el corazón de los más chicos.

Este es mi mundo, ciclo que conducía junto a Perla Szuchmacher, Horacio Peña y Abel Gutman, se emitió desde el verano de 1974 hasta 1976.

Escrito en conjunto con el director musical Tulio De Rose, el tema “La batalla del movimiento” se convirtió en un clásico que se incorporó en escuelas y jardines de infantes de todo el país. Con didáctica y mucho dinamismo, enumera las diferentes partes del cuerpo, para que los niños se muevan conociendo su anatomía.

Magaña realizó diferentes versiones de la canción, que fue a su vez interpretada por otros artistas como Topa y Adriana.

Visión: “Los chicos tienen una impronta muy natural. Ellos se expresan muy distinto a un adulto”. (J. Magaña)

Otros proyectos

A lo largo de su trayectoria, Magaña hizo cine con Andrea del Boca y su padre y trabajó junto a Julio de Grazia en Superagentes y titanes. Editó discos y también hizo espectáculos infantiles por los que fue premiada en diversas ocasiones. En el 2000 trabajó en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Vicente López. Sus últimos trabajos en teatro fueron en Escoria, junto al director José María Muscari, y con Pablo Gorlero y Martín Bianchedi en 2015, cuando participó en el musical infantil Sr. Imaginación.