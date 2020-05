"De Nevares estaría hoy con los más vulnerables"

El actual cura de la parroquia San Sebastián de Plottier recordó que en 1976, luego de que el año anterior fuera consagrado sacerdote en la ciudad de La Plata, fue invitado por el obispo De Nevares a colaborar en las tareas del obispado y designado responsable de los seminaristas de la diócesis.

"Estoy convencido, no tengo ninguna duda, de que en estos momentos de pandemia por el coronavirus Don Jaime estaría muy atento a los sectores más vulnerables de la sociedad. No solamente para cuidarse del virus, sino por las consecuencias sociales, económicas y vitales que está trayendo y va a traer esta pandemia", explicó a LM Neuquén.

Sostuvo también que no solo tendría una preocupación por los sectores más desprotegidos de la sociedad, sino también por los mineros de Andacollo, "a quienes los estaría acompañando en sus reclamos por haber sido abandonados por la empresa".

En 2012 Capitanio publicó el libro Hombre fiel. El andar de Don Jaime de Nevares, en el que contó lo que vivió "a partir de conocer a un hombre de Dios, de carne y hueso, de alma abierta y corazón grande, con virtudes y defectos, un hombre fiel en todo el sentido de la palabra".

Sostuvo que su relación le permitió comprender otra manera de desempeñar la tarea sacerdotal, "la de trabajar desde el pueblo". "Cuando digo desde el pueblo, no quiero decir que los otros obispos no trabajaran para la gente, pero lo hacían para y no desde. En cambio, para De Nevares primero estaba la necesidad de su pueblo, de su Neuquén, de sus mapuches, de sus obreros; no como posesión sino por opción", concluyó.

Libros sobre el cura gaucho

Cuatro libros recorren la figura del obispo Jaime de Nevares. El primero, Don Jaime de Nevares: Del Barrio Norte a la Patagonia, fue publicado en 1997 por el padre Juan San Sebastián, quien fue secretario personal y amigo del obispo por más de 50 años y su más fiel compañero de ruta.

En 2012 se editaron dos trabajos. Uno a cargo de la Cátedra Libre Don Jaime de Nevares de la Universidad Nacional del Comahue con el título Pedagogía política en Jaime de Nevares, y el otro Hombre fiel. El andar de Don Jaime de Nevares, de Rubén Capitanio.

En 2015, el padre Fernando Barrufet publicó Don Jaime de Nevares, el ilustre vecino. Barrufet conoció al obispo neuquino en 1965 en Valencia, España, y posteriormente fue su secretario en el obispado de Neuquén.

Una vida espiritual que dejó huellas

El 10 de abril de 1961 marcó un punto de inflexión en la historia de la iglesia y la sociedad neuquina. El papa Juan XXIII decidió ese día crear la Diócesis de Neuquén. Cambiaría la historia porque comenzarían a escribirse otros capítulos con un personaje principal que dejaría con el correr de los años una impronta profunda e irrepetible: Jaime Francisco de Nevares. Dejó de lado su título de abogado para dedicarse a la vida espiritual. Cuando se enteró de que su destino sería la Patagonia, lo celebró. Sería el lugar ideal para desplegar e imponer una nueva forma de practicar la religión.

