De qué trabaja Lucas Rodríguez, el marido de Barbie Vélez

Quien habló hace poco de Fabián Rodríguez fue la propia Nazarena, que recibió la pregunta de uno de sus seguidores sobre si seguía enamorado de él (ya que falleció hace unos años cuando aún estaban juntos).

“Gracias a Dios no. El otro día se lo decía al Bocha (su actual pareja), lo importante que fue que aparezca él en mi vida. El Bocha me hizo volver a amar y cuando vos volvés a amar a un hombre, dejás de amar a tu ex, y eso es lo que me pasó”, aseguró Nazarena Vélez.

Lucas Rodríguez Barbie Vélez 2.jpg

“Ya el hombre que amo, está acá al lado mío y eso es hermoso. Eso hace que una sienta un alivio en el alma que yo se lo agradezco a Dios porque siento que es un regalo que me hizo Dios y también Fabián. Yo creo que él quería que el Bocha aparezca en mi vida y en la de Titi”, agregó la mediática.

“Fue muy duro para mí, durante años. La viudez fue muy dura, ser viuda de un hombre al que amás es durísimo. Y cuando apareció el Bocha, si bien el duelo sigue siendo el mismo porque el dolor es tremendo y porque Titi perdió a su papá”, cerró.