Paladini preside BiaCom, empresa a través de la cual habría percibido indebidamente $1.800.000 en concepto de reintegros de exportación por medio de la presentación de facturas apócrifas de supuestas operaciones con proveedores, que también serían apócrifos.

Según la denuncia, la empresa operaba a través de un conjunto de sociedades y personas físicas que actuaban en el mercado de granos como productores y vendedores de cereal, para que la firma imputada computara crédito fiscal a su favor en las declaraciones juradas.

A raíz de la investigación llevada a cabo por la AFIP en los últimos años, se concluyó que estas firmas no contaban ni con capacidad operativa para realizar esas operaciones, ni con personal registrado en relación de dependencia, ni tampoco con bienes de uso a su nombre, indicaron fuentes del caso.

El marido de Rocío Guiraó Díaz ganó popularidad al competir con ella en el Bailando 2017. tras ser catalogado como un sex symbol, el empresario aprovechó para sacarle el jugo a su faceta como modelo.

paladini.jpg

Este martes rompió el silencio en Nosotros a la mañana y aseguró: "Son todas blasfemias que estoy relacionado con facturas apócrifas y que soy un deudor". "Me pone un poco triste la forma pero con el tema del proceso no es algo que me preocupe", sostuvo.

"Le compramos a un productor que tenía problemas con el AFIP y por eso es que nos empezaron a investigar a todos. Pero como uno es Pérez, el otro es Gómez y el otro es Juan, el AFIP fue contra Paladini porque sino contra quién iban a ir", remarcó el empresario sobre la causa que se inició en 2007.

Más tarde, en Los ángeles de la mañana, indicó: "“¿Estamos angustiados. Esto es un baldazo de agua fría”.

Embed PROCESARON Y EMBARGARON A NICOLÁS PALADINI



El esposo de @guiraodiazrocio rompió el silencio en #LAM: “Estamos angustiados. Esto es un baldazo de agua fría” @AngeldebritoOk pic.twitter.com/edPIgY1cEV — LAM (@LosAngeles_ok) 9 de abril de 2019

LEÉ MÁS

Estafaron en 40 mil pesos a una jubilada de Villa la Angostura

La "estafa" de Lizy Tagliani a un conocido actor