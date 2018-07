Del Federal A a Lifune, la historia de Lauti Villegas

¿Por qué tomó semejante decisión que a priori supone un paso atrás en su carrera? “Por motivos personales. Que quede claro que estoy totalmente agradecido a Independiente, pero hoy mi realidad es otra”, explicó el atacante a LM Neuquén.

“Lo que más me gusta es jugar a la pelota. Si llega a salir algo importante, lo tendré en cuenta y, si no, esperaremos. Porque tomo esta posible vuelta a Lifune como algo fugaz”, argumentó el goleador.

“Si me toca jugar la Liga, lo haré con la responsabilidad con que lo hice en el Federal, brindándome al cien por cien para el día de mañana volver al Federal A”, aseguró el veloz delantero que jerarquizará el certamen local. “Hace una semana que estoy a disposición del técnico de Patagonia, entrené tres días pero tuve una contractura y en estos momentos estoy haciendo kinesiología. Pero voy a encarar esta experiencia con las ganas de siempre”, concluyó el Lauti Villegas, protagonista de una de esas historias que llaman la atención.

Del Federal A a Lifune, el pase del año sin dudas en la Liga neuquina .

