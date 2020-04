Del Moro vuelve al prime time con un ciclo por la pandemia

Del Moro estará acompañado por Paulo Kablan, Melina Fleiderman, el doctor Guillermo Capuya y Roberto Funes Ugarte, quien estará haciendo notas en exteriores. También formará parte del staff el humorista Nacho Bulian.

El objetivo es contar la realidad desde todos los aspectos, el científico, el social y también distender con algo de humor.

Mensaje esperanzador

“Va a estar bueno. Yo tengo muchas ganas de hacerlo. Y también tengo ganas de que todo esto pase, como todo el mundo, porque es una pesadilla”, dijo Del Moro en diálogo con Infobae. “Me parece fundamental el tono para llevar un mensaje tranquilizador. Desde mi lugar siempre trato de dar un mensaje esperanzador”, agregó Del Moro.

Lizy vuelve a recibir participantes en El Precio Justo

Tras la pausa que impuso el ailamiento social obligatorio por el brote de coronavirus en muchos envíos de televisión(incluído El Precio Justo, que durante algunos días repitió emisiones grabadas), Lizy Tagliani volverá a hacer su programa en vivo. Hoy a las 11 la animadora se reencontrará con la audiencia junto a sus compañeros de equipo: Grego Rossello, Agustina Casanova y el locutor Javi Fernández.

Además de reflotar la sección ‘La visita’, Tagliani volverá a recibir participantes en el estudio, cumpliendo con las medidas higiénicas y de distanciamiento necesarias para prevenir la transmisión del COVID-19.

Hace unas semanas, la producción del ciclo de entretenimientos lanzó una convocatoria para reclutar participantes con la idea de que jueguen vía Skype, lo que se comenzó a implementar desde el 1° de abril con Taglini desde el estudio. La nueva modalidad generó críticas por parte de un sector minoritario de la audiencia que no entendía si el programa iba grabado o no. Una televidente acusó a Lizy de no respetar la cuarentena y la conductora no se la dejó pasar.

“¿El Precio Justo es grabado? Me gustaría saber cuándo grabaron tantos programas, ver a Lizy Tagliani abrazando a la gente y la tribuna llena no es buen ejemplo en este momento”, escribió la mujer en cuestión.

“Son pedazos de muchos ‘Precios Justo’... con sólo ver un minuto podrías ver que no puedo tener en un solo programa pelo largo con flequillo, pelo sin flequillo, botas, vestido rojo al principio y ahora a lunares por ejemplo. Sé que parece difícil pero con voluntad vas a lograrlo”, le contestó Lizy.

Telefe festeja sus 30 años con las novelas más populares

Telefe cumple 30 años en la televisión argentina y, para celebrarlo, las autoridades del canal decidieron volver a emitir algunos de los programas más populares que pasaron por su pantalla. Tras realizar un encuesta para conocer la opinión de los televidentes, la emisora confeccionó una grilla con los primeros capítulos de diferentes tiras que serán emitidos desde hoy a partir de las 23:15. Muñeca Brava, la tira que protagonizaron Facundo Arana y Natalia Oreiro en 1998, encabeza el listado.

El primer episodio de la historia de amor entre Ivo (Arana) y Mili/La Cholito (Oreiro) se podrá ver hoy, al término de Juntos podemos lograrlo. “No hay alegría más linda y un reconocimiento tan hermoso como este”, dijo Arana al enterarse que la propuesta que eligió fue la que más votos cosechó.

La llegada del recuerdo de las novelas al prime time derivó en un reacomodamiento de programación de la señal. Y tú quién eres? dejará de emitirse a las 23:15 e irá a las 17. En tanto, Huerfanas pasará al horario de las 18, dejando a Elif en la franja de las 19.

