“Yo tengo tres parálisis al mes fijas, pero no tengo alucinaciones ni apariciones. No puedo controlar la respiración cuando aparecen. Es como estar encerrada adentro de mi cuerpo. No puedo mover ni alterar nada. La única forma de que se me vaya es relajarme, cosa que es imposible”, precisó al hablar del extraño trastorno que provoca que la persona permanezca consciente, pero inmóvil durante un lapso de uno a tres minutos.