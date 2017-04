“Para ser honesto, ni siquiera estaba seguro de que fuera él. Está muy delgado”, dijo una fuente al portal estadounidense que estuvo con el actor a Radar Online. El informante declaró que Pitt “parecía enfermo. Me sorprendió verlo, realmente”.

Las cámaras de los paparazzis captaron al actor de 53 años ingresando a un estudio de arte (él se dedica a la escultura) de Los Ángeles, California, en el que pasa gran parte de su tiempo desde que se anunció su divorcio de Angelina Jolie.

Excesos

El pasado año, en medio de una batalla por la tenencia de sus seis hijos, Angelina aseguró que su ex “abusaba de ciertas sustancias” y que sufre de “repentinos ataques de ira”. El sitio TMZ informó que la actriz de Tomb Raider se “aburrió” de que Pitt se la pasara “fumando marihuana y en ocasiones emborrachándose”.

Jolie recientemente regresó a los Estados Unidos con sus hijos después de pasar un tiempo en Camboya y Londres, donde ofreció clases en la London School of Economics sobre los derechos de las mujeres.

Rodaje

El mes pasado se adelantó parte de War machine, el nuevo proyecto de Pitt para Netflix, en la cual es protagonista y productor. El actor de Bastardos sin gloria interpreta a Glen McMahon, un exitoso y carismático general que tuvo una entrada triunfal para liderar a las fuerzas de la OTAN en Afganistán pero que salió por la puerta trasera al ser expuesto en la prensa.

La cinta está bajo la dirección de David Michod, está basada en el libro The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan, del periodista Michael Hastings. War machine tiene previsto su estreno para el 26 de mayo.