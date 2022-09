Denise Dumas contó quién es el amor más importante de su vida

“Sí. Fue en ShowMatch, donde me habían invitado a jugar al básquet. Martín estaba haciendo los desfiles, imitando a Giordano, y vino a hablarme con esa excusa, porque yo trabajaba con Listorti en la revista de Nito. Empezamos a hablar de cosas re profundas y él estaba con la máscara y encima se abría la puerta del camarín y entraba el verdadero Giordano para decirle algo. Era todo muy bizarro. Me enamoré de Martín en esa primera charla, me pareció un amor de persona”, contó.

“Al día siguiente José María me dijo que un amigo le había pedido mi teléfono, le respondí que si era Martín, se lo diera. Salimos los cuatro con José y su mujer, y fue una cita porque Martín me vino a buscar y a la vuelta nos fuimos solos a tomar un café. Luego me llevó a casa y ya no nos separamos más. Fue un flechazo. Y desde el primer día miró con mucho amor a mis hijos, los adoró, y los chicos a él. Todo fluyó. Me mató de amor. Llevamos 17 años juntos, pero no siento que sean tantos porque todavía estamos como estrenando amor, aunque pasamos muchas cosas juntos. Al año de conocernos nos casamos y quedé embarazada. Hicimos todo rápido”, agregó.