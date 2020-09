Denuncian que Damián de Santo tomó terrenos para sus cabañas

En medio del drama que vive a raíz de los incendios que se desataron en Córdoba, el actor Damián de Santo fue denunciado como usurpador de una parte de los terrenos en los que tiene instalado su complejo de cabañas . Según expresó Lucas Berubi, nieto del dueño de las tierras, en Nosotros a la Mañana, el intérprete jamás escrituró su propiedad debido a que no contaba con los papeles de esos terrenos.

“Mi abuelo tiene 93 años y ese lugar era algo que él quería y se lo sacaron”, arrancó el denunciante, y siguió diciendo: “Él fue comprando varios lotes, el número dos, de mil metros cuadrados, es de mi familia, pero él unificó todo… En el 2007 o 2008, Damián de Santo se contactó con mi abuelo porque había construido el complejo en ese lugar y cuando fue a la Municipalidad no lo dejaron escriturar y le dijeron que el espacio tenía dueño. Nosotros todos los años pagamos los impuestos”.

Si bien el terreno no estaba a la venta, ellos se reunieron con el también conductor. “Fue todo muy amable pero no llegamos a nada, él quería que le cambiara el lote por uno de las puntas; no acepté porque es un lugar que tiene un valor afectivo para mi familia”, señaló.

El denunciante aclaró que en 2013, previo a iniciarle acciones legales a Damián de Santo, se comunicó con él para llegar a un acuerdo, pero eso jamás pasó. “Tuvimos sentencias a nuestro favor, los planteos se los rechazaron… Hace doce años él está lucrando con eso”, finalizó.

Desde Teleshow intentaron comunicarse con el actor, pero no obtuvieron respuesta. De Santo viene de varios días muy movidos, a raíz de los incendios que azotan la región. Es que hace apenas unos días, se lo vio a él, junto a los bomberos, combatiendo las llamas, con el objetivo de que no se acercaran a sus cabañas. “Gracias a una persona con un avión hidrante que se sumó a la acción de los bomberos logramos salvar nuestra casa y las de alrededor de las llamas”, contó en el programa de Mirtha Legrand.

Las cabañas Umbral del Sol están en Villa Giardino (a 80 kilómetros de Córdoba Capital), en terrenos en las sierras cordobesas, y son consideradas de 4 estrellas. Las mismas cuentan con piscina al aire libreo o cubierta, habitaciones con hidromasaje, parrillas y hasta juegos para niños.

Las instalaciones son administradas directamente por Damián de Santo y su esposa, y en diferentes entrevistas el actor aseguró que él mismo se encargaba de hacer el mantenimiento de absolutamente todo. “Para mí están todos acá. El Damián actor, plomero, el gasista, el albañil, está el recepcionista o el pibe de mantenimiento”, comentó sobre las tareas que lleva adelante.