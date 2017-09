Denunció al abusador de su nieta por violar la restricción judicial

En diálogo con LM Cipolletti, la mujer -cuya identidad se mantiene en reserva para resguardar a la niña que fue abusada- contó que es la cuarta denuncia que realiza en su contra por violar la restricción de acercamiento al domicilio, a la víctima y a su entorno familiar. Recordó que la Justicia le impuso la obligación de permanecer en Cinco Saltos hasta que la sentencia quede firme, y no sólo no cumple con ello, sino que lo ha cruzado varias veces en Cipolletti, en lo que se puede interpretar como una clara provocación hacia las víctimas.

“No cumple las pautas ordenadas por la Justicia y ya no sé qué hacer. Yo defiendo a mi hija, no quiero que lo vea y caiga de nuevo en un intento de suicidio. De a poco la estoy sacando adelante, pero a este hombre no le entran balas y la próxima vez que lo vea tengo miedo de mi proceder”, expresó la mujer muy angustiada.

Ayer volvió a ver al abusador cuando compraba verduras en la plaza del barrio Don Bosco, junto a una compañera de trabajo que quiso sacarle fotos y el hombre le tiró la camioneta encima para amedrentarla, según denunció.