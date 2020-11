El escándalo se inició con la denuncia en las redes sociales de la joven, identificada como Sofía. Ella explicó que se bajó del vehículo en Entre Ríos y 27 de Febrero de la ciudad santafecina y logró subir a otro auto, escapando por temor.

"Le dijo en un audio: quiero una pizza con esto, con lo otro, si no tenés pizza quiero un carlito con esto y lo otro, y sino una medialuna con jamón y queso, y que el queso sea así y de esta forma", contó en una Historia en su cuenta de Instagram, entre lágrimas, y añadió: "Estaba flasheando lo del caso pizzagate", en referencia a la teoría sobre una supuesta red de tráfico de personas y abuso sexual infantil. Sofía le envió un audio a una amiga describiéndole al taxista y le dijo: "Te aviso cuando llego".

Embed

"Entonces el taxista dijo: al final tengo un choripán con mayonesa quemado arriba, e hizo toda una descripción de comida demasiado justa", contó la joven.

Fue así que al llegar a Entre Ríos y 27 de Febrero, pensó: "Si no me bajo ahora no la cuento más". Siempre según su narración, pagó por el viaje, no esperó el vuelto, se bajó y el taxista quedó estacionado en la esquina "mandando un audio".

"Empecé a frenar autos pidiéndole a Dios y al universo que no sean cómplices del taxista", agregó, y dijo: "Frenaron tres chicos que me salvaron la vida, porque confiaron en que yo no era alguien que los estaba engañando". Finalmente, sostuvo que pudo "ser la próxima Ni Una Menos" y sentenció: "No podés tomarte una birra y cagarte de risa con tus amigos porque sos mujer".

taxista-2.jpg

Con la denuncia viralizada en las redes, el hijo del taxista (justamente con quien tenía la conversación el hombre) se dio cuenta que que hablaban de su padre, por lo que pidió que tomara cartas en el asunto. “Yo venía con el celular en altavoz. Los audios son de público conocimiento, pero yo le digo al pibe mío diciéndole que me espere media hora, que tenía un viaje, que después iba para mi casa. Ahí le aclaró que tenía que pasar por la pizzería y nos podemos a hablar de comida. Entonces la mujer, la chica, no se como decirle, me dice ‘cobrame, me bajo’. Entonces le pregunto: ‘¿Pasó algo?’, y ella me responde: ‘No, quedate con el vuelto’”, relató el conductor del taxi, quien se identificó como Gustavo.

Embed

“Después de que ella se baja, el semáforo se pone en rojo y yo le mando un mensaje a mi pibe diciéndole que iba a casa porque la chica se había bajado”, agregó el chofer.

Efectivamente, en los audios se escucha al hombre y a su hijo hablar de la comida que preparaban en la pizzería, y una vez que la joven se baja, el taxista le comenta a su hija que la joven se había bajado, a su parecer, porque le molestaba que usara el celular: “No negro, se bajó. Una feminazi era. Se bajo porque hablo por el celular. Estoy parado en el semáforo, no es que estoy andando. Se va a la conch… de su madre, feminazi de mier… No importa”, se lo escucha decir.

Con todo esto, los mismo familiares del conductor expresaron que la joven se puede haber confundido teniendo en cuenta los diferentes hechos de inseguridad que se conocen a diario, pero el taxista no está relacionado con ninguna red de trata de personas o secuestros.

Embed

“Yo la comprendo porque soy joven y pueden pasar situaciones como las que ella denuncia, pero mi papá solo intercambiaba mensajes con mi hermano porque hablaban de comida”, reveló, Sabrina, hija del taxista.