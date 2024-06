A ocho años de la renuncia de Lionel Messi a la selección, una historia que cambió por completo

La última de esas caídas fue la más dolorosa por varios motivos. Además de la acumulación de resultados negativos en encuentros decisivos, ese día Argentina tuvo más condiciones que nunca para quedarse con el triunfo, no lo hizo en los 120 minutos y el rosarino erró su penal.

“Es difícil. Es un momento duro para analizarlo. Lo primero que se me viene a la cabeza, lo pensaba en el vestuario, es que ya está, se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales. No es para mí, lamentablemente. Lo busqué, era lo que más deseaba, no se medio pero creo que ya está. Es lo que siento ahora, es lo que pienso. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar, me toca errar el penal que era importante para tomar fuerza. Nos tocó perder otra vez en los penales. Creo que ya es una decisión tomada”,le dijo a Martín Arévalo.

"Creo que es por el bien de todos. Por mi y por todos. Creo que hay mucha gente que desea eso, que ya no se conforma y nosotros tampoco con llegar a las finales y no ganarla", agregó el entonces jugador del Barcelona.

La renuncia de Gerardo Martino y el regreso con el Patón Bauza

Un mes después de esa final de Copa América, Gerardo Martino también renunció a su cargo porque los equipos argentinos no cedieron a los jugadores para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El puesto de DT quedó vacante y el entonces interventor de AFA, Armando Pérez, hizo una especie de "casting" para elegir al reemplazante.

Tras una larga danza de nombres, resolvió contratar a Edgardo Bauza, que venía de ser campeón con San Lorenzo en la Copa Libertadores dos años antes. Fue el Patón quien viajó a España para comenzar el operativo retorno de Messi a la selección. El técnico lo convenció y en ese mismo año Lionel emitió un comunicado avisando que volvería.

El período inmediato fue aún peor desde lo futbolístico, porque Bauza duró apenas ocho partidos con solo tres victorias, dos empates y un nivel futbolístico paupérrimo.

Con la asunción de Claudio Tapia, llegó el cambio de DT y Jorge Sampaoli reemplazó al Patón. La clasificación para Rusia 2018 fue angustiante y en medio de un recambio generacional que no terminaba de hacerse.

Messi fue razón exclusiva de la clasificación al Mundial con los tres goles frente a un Ecuador alternativo en la última fecha de las Eliminatorias. Pero en Rusia el manejo del cuerpo técnico de Sampaoli y el de los propios jugadores fue escandaloso. Las diferencias quedaron expuestas puertas afuera y el equipo estuvo a punto de quedar afuera en primera ronda.

La carrera alocada de Rojo y el abrazo de Messi, que se le colgó arriba. La carrera alocada de Rojo y el abrazo de Messi, que se le colgó arriba.

Pese a la frustración de 2018, el capitán de la selección volvió unos meses después para ser parte del proceso de Lionel Scaloni. Ya con un plantel renovado en un 80% y la nueva camada encabezada por Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, la tónica empezó a cambiar. La eliminación en la Copa América 2019 a manos de un Brasil ayudado por el arbitraje, tuvo otro sabor.

La Scaloneta ya había puesto primera y en medio de la pandemia, la gloria llegó en el Maracaná. De ahí en más, Finalíssima contra Italia, invicto de 35 partidos y un título inolvidable en Qatar.

En los últimos cinco años, Leo pudo destrabar la maldición junto a sus compañeros. Pero quizás la victoria más importante es que ahora Messi disfruta de la selección y es un líder con estilo propio, de efectividad impecable en lo humano y en el juego.