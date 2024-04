A qué famoso periodista de ESPN lo apodaron la viuda de Gallardo

El cruce se desató cuando Bulos hizo referencia al conocido "cachetazo" que Marcelo Gallardo le propinó a Andrés Herrera en una ocasión, haciendo referencia a la manera que el ex DT del Millonario trataba a sus jugadores, en comparación con Martín Demichelis.

"¡Muchachos! ¡Gallardo le dio un cachetazo a un jugador!", exclamó Bulos, “Gallardo no está más”, le respondieron rápido, “¡Pero le dio un cachetazo a Herrera!”, insistió, desatando la discusión.

Bulos 2.jpg El Negro Bulos y Encina se pelearon en vivo

La chicana contra el Negro Bulos que dejó a todos en ESPN en silencio

Espina no tardó en responder con contundencia: "Hace un año te paraste acá y hablaste de las viudas de Gallardo. Y la mayor viuda de Gallardo sos vos, pa. Gallardo, Gallardo, Gallardo... Todo el día hablando de Gallardo. ¿Tenés un pañuelo ahí? (pregunta a la producción) Así se lo paso. Les hablaste a los periodistas y vos todavía estás con el chupete en la boca", lanzó, evidenciando la tensión en el ambiente.

Las palabras de Espina no pasaron desapercibidas, generando un instante de silencio entre los presentes. Sin embargo, lejos de enojarse, Fede Bulos respondió con ironía: “Pará, disculpame, ¿qué tiene de malo extrañarlo? Lo quiero, sí, ¿cuál es el problema?”, desatando risas en el set. Pero Espina no se detuvo: "Claro. Vos todavía estás con el chupete en la Boca", replicó de manera sarcástica, dando por cerrada la discusión con un contundente "Esta la ganaste. Ya voy a tener revancha. Fue demoledor ¿eh? Me la banco".

Picante cruce entre panelistas en un programa La principal v.mp4 Fuente: ESPN

¿Qué había dicho Martín Demichelis y que generó polémica en F90?

“Seguramente mañana todos los medios invadan con la noticia de que es el jugador más joven de la historia de River en hacer un gol en la Copa Libertadores, pero no nos confundamos ni lo confundamos a él. Tiene que seguir aprendiendo”, aseguró el DT de River después del partido.

“No es una crítica. Hablo desde la honestidad y el análisis que yo hago para con el fútbol, con mi equipo y para con el jugador. Estuvo muy errático. Hizo el gol y es importante porque nos puso a ganar y nos dio tres puntos, pero tiene que seguir aprendiendo. Que las noticias sean lo justo y necesario”, cerró Martín Demichelis.