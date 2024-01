A qué programa se fue a trabajar Juan Pablo Marrón, el periodista que "traicionó" a TyC Sports

El periodista, quien saltó a la fama en TyC Sports, se unirá al programa Equipo F de ESPN, que se emite de lunes a viernes a las 19 hs y es conducido por Gustavo López. Además, continuará cumpliendo su rol como relator de partidos de fútbol, aunque no se especificó en qué ligas.

La noticia fue revelada por Marrón en sus redes sociales, donde escribió: "Nos vemos esta tarde en Equipo F por ESPN Argentina". La publicación fue recibida con entusiasmo y buenos deseos por parte de sus seguidores. Además, en su cuenta de X (ex Twitter), el periodista subió una foto en ESPN y agregó: “El grande en el que me faltaba jugar”.

Cómo fue la salida de Juan Pablo Marrón de TyC Sports

Previamente, Marrón compartió un emotivo video de despedida a TyC Sports, expresando: "La historia continúa. 13 años dedicados a mis padres y mi hermana y a las personas que estuvieron cerca mío en años de trabajo comprometido y con vocación".

A su vez, el reconocido periodista también se incorporó a la radio de DirecTV, específicamente a D Sports Radio, donde participará en el programa "No Veo La Hora" con Ariel Senosiain y su equipo, según confirmaron desde la cuenta oficial en X del medio.

Este cambio significativo en la carrera de Marrón no solo implica el salto a una nueva pantalla televisiva sino también a un medio radial destacado. Aunque no se han revelado detalles sobre su futuro en la televisión, los seguidores del periodista expresaron su curiosidad en los comentarios, pero aún no han obtenido respuestas.

Con este cambio, Juan Pablo Marrón da un paso importante en su trayectoria, dejando atrás una etapa en TyC Sports y sumándose a nuevos desafíos en ESPN y D Sports Radio, marcando así el inicio de un capítulo emocionante en su carrera periodística.