A un año de su muerte, el video con el que Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo.

A un año de su muerte, a través de sus redes sociales Boca Juniors recordó emotivamente a Miguel Ángel Russo . Con un par de posteos y mensajes muy sentidos, el Xeneize homenajeó al entrenador que le dio su sexta Copa Libertadores y que falleció como entrenador del club.

"Siempre habrá pintada una bandera con los colores que hiciste vivir", reza el primer posteo, con un video que rememora varios de los mejores momentos del DT en el club. Las imágenes de un Miguelo siempre sonriente, los recuerdos de la consagración a nivel continental y de su relación con Juan Román Riquelme.

En otra publicación, se lee la leyenda: "Amor con amor se paga. Miguel eterno", con una gráfica en la que dice: "Siempre en nuestros corazones". Muy querido por los hinchas, Russo murió el 8 de octubre de 2025, cuando era el DT de Boca, cargo que quiso mantener hasta el último día.

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Tres etapas y dos títulos marcan el legado de Russo en Boca. Su regreso fue una de las primeras decisiones de Riquelme al asumir la dirigencia, convencido de que nunca debió haberse ido después de la final del Mundial de Clubes 2007 ante Milan. La relación entre ambos siempre fue cercana y sincera: una amistad nacida dentro de la cancha y consolidada fuera de ella. No por nada, junto a Carlos Bianchi, fue el entrenador que Román más elogió. “De las tres Copas que gané, el equipo de Miguel fue el que mejor jugó”, había dicho el actual presidente de Boca.

Conmebol confirmó al árbitro para Boca-Vasco da Gama

La Conmebol confirmó la terna arbitral para el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama. El encuentro se disputará el próximo martes 13 de octubre, desde las 21.30, en La Bombonera, donde el xeneise buscará conseguir una ventaja para afrontar la revancha en Brasil.

El árbitro principal será el chileno Piero Maza, quien estará acompañado por sus compatriotas José Retamal y Carlos Poblete como asistentes. Mathías Riquelme fue designado como cuarto árbitro para el encuentro que marcará el comienzo de la serie por un lugar en la final del certamen continental.

La presencia de Maza representa además una particularidad para Boca, ya que será la tercera vez consecutiva que el chileno dirija un partido de ida del Xeneize en esta edición de la Copa Sudamericana. Anteriormente estuvo al frente de los cruces ante Deportivo Recoleta y San Pablo, ambos disputados en el camino del conjunto argentino por el torneo.

En La Bombonera, Maza dirigió el triunfo 1-0 de Boca ante San Pablo. Antes de ese encuentro, también había arbitrado la victoria frente a Deportivo Recoleta. Ahora volverá a estar al frente de un partido del equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena, esta vez en una instancia decisiva del certamen.