Abreu reveló por qué Cavani "fracasó" en sus primeros meses en Boca

Al abordar el tema de posibles refuerzos para River, Abreu expresó su preferencia: "Me gusta Borja para River. Es guapo y tiene jerarquía". Sus comentarios refuerzan la importancia de la personalidad y calidad que busca en un delantero para el equipo millonario.

En cuanto a la dirección técnica en el fútbol argentino, Abreu subrayó la importancia del manejo del grupo sobre la tecnología aplicada al fútbol. Mencionó a Lionel Scaloni, Rubén Darío Insúa y Tabárez como ejemplos. Además, elogió a Marcelo Bielsa como una excelente continuidad de la era Tabárez y destacó el manejo de grupo de Scaloni.

Qué dijo el Loco Abreu sobre el presente de Cavani en Boca

Sobre Edinson Cavani en Boca, Abreu comentó: "El contexto futbolístico no acompañó a Cavani en Boca. No tuvo una temporada como la que venía teniendo, pero eso no cambia 15 años de trayectoria". Expresó que a los delanteros de Boca les faltó un mejor rendimiento del equipo para destacar el potencial de Cavani.

Cavani 2.jpg Cavani y Abreu

En el cierre de la entrevista, Sebastián Abreu dejó una afirmación contundente: "Sería un crecimiento enorme dirigir en el fútbol argentino", revelando sus aspiraciones en el ámbito técnico. Sus opiniones ofrecen una perspectiva valiosa sobre diversos aspectos del fútbol argentino desde la mirada de un experimentado exjugador y eventual aspirante a director técnico.