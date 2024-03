Abuso sexual: "No confíes en nada ni nadie nunca", el curioso consejo del arquero Sosa a la chica que denunció que la violaron

José Florentín.jpg El futbolista paraguayo, José Florentín, es uno de los nombres que se desprenden de los chats. Tanto la presunta víctima como Sebastián Sosa lo llaman "el paraguayo".

Y profundizó: “Dentro del delito por el cual están acusados, que sería el abuso sexual, se determina el tipo de participación. Y en esta situación, dentro de la denuncia, Sosa estaría ubicado en otra posición respecto a los otros jugadores”.

De todos modos, el letrado admitió que “es una situación grave” pero aclaró que “en las penas que se le pueden imponer en caso de encontrarlo responsable, esa participación tiene una disminución".

Esto obedece a que el arquero no habría participado del supuesto abuso, según figura en la denuncia de la periodista, sino que fue el contacto con ella y quien la atrajo hacia el Hotel Hilton donde se habría producido la violación. De todos modos, puede ocurrir que, aunque no haya participado activamente, la fiscal lo considere como partícipe necesario, por lo que quedaría enmarcado en la misma acusación que el resto.

Abuso sexual: los escandalosos chats entre Sosa y la denunciante

Según pueden interpretarse de los chats y de ciertos detalles que se filtraron de la denuncia, la joven periodista que habría sido atacada sexualmente por los jugadores de Vélez en la madrugada del 3 de marzo desliga a uno de sus denunciados, el arquero Sebastián Sosa, de la supuesta violación.

Sin embargo, la mujer le dijo “me sorprende que no me hayas visto mal, cuando estaba totalmente perdida”, según se desprende de los diálogos que mantuvieron por Instagram y WhatsApp luego de ocurrido el hecho.

En el ida y vuelta, se evidencia que Sosa es quien genera la invitación y le recalca a la joven que no debía ser vista por nadie en el momento de entrar al hotel y dirigirse directamente a la habitación 407, en la que estaba hospedado el arquero en el Hilton.

CHAT 1.JPG Partes de los diálogos entre Sebastián Sosa y la joven periodista de 24 años que denuncia por abuso sexual a los jugadores de Vélez. FOTO: Captura TV

También Sosa le pregunta si no tiene “amigas” para llevar dado que habría otros compañeros, aunque ella le aclaró que prefería ir sola por “cautela”, debido a que casi todas “están en pareja” y no quería que alguien hablara de más.

En los chats revelados, la joven habla del paraguayo (Florentín) y especifica que “me agarraron entre los tres”. De hecho, le consulta para que “el paraguayo” le confirme su usó preservativo para saber si usa la píldora del día después. Y Sosa, a instancias de su compañero, le dice que por las dudas la tome.

CHAT 2.JPG Partes de los diálogos entre Sebastián Sosa y la joven periodista de 24 años que denuncia por abuso sexual a los jugadores de Vélez. FOTO: Captura TV

Incluso, Sosa le da un curioso consejo: “Amiga, tomala igual. Cuidate vos, primero vos y segundo vos. No confíes en nada ni nadie nunca. Sos buena gente y eso se ve al toque. No esperes a saber si usó forro o no, así estás cubierta de cualquier situación no deseada”.

En un momento, la joven dice en referencia a Florentín “lo odio”. Y agrega: “Se fue a la mierda, eso no se le hace a ninguna mujer nunca. Posta, Seba, vos tenés una hija y lo que me hicieron ayer fue muy fuerte”. Y cuando Sosa le dice que no sabe qué pasó porque fue un “momento entre vos y el paragua. Es algo que se dio íntimamente entre ustedes. Por lo que vi estabas cómoda y me pareció verte bien”, ella lo excluye de la escena con un reproche:

CHAT 3.JPG Partes de los diálogos entre Sebastián Sosa y la joven periodista de 24 años que denuncia por abuso sexual a los jugadores de Vélez. FOTO: Captura TV

“Está bien, Seba, vos no hiciste nada. No te voy a acusar de algo que vos no hiciste. Conozco mis límites y sé que los puse. Yo había dicho que no hacía tríos y me agarraron entre tres. Me sorprende que no me hayas visto mal, cuando estaba totalmente perdida. Estaba ida”.