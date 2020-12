Escándalo y abuso en Vélez: qué dice la terrible denuncia de la víctima 

La joven contó que fue a la fiesta junto a dos amigas, y describió todo lo que recuerda de esa noche. "Nos sentamos las tres juntas y se acerca Centurión y nos ofrece algo de tomar. Noe pidió cerveza, yo y Vero champagne con speed. Nos trae las bebidas y nos dice que habían vuelto de Colombia (donde Vélez había jugado por la Copa Sudamericana), que mañana iban a viajar a Santa Fe, que estaba re en pedo, que estaban desde las 12 del mediodía escabiando. Dijo que estaba re loco, drogado, y que tenía flores para fumar si queríamos", relató la joven, y aseguró que ellas no aceptaron.

La mujer dijo que le comentó a su amiga que "el ambiente no le gustaba" y que decidió, junto a su otra amiga, Verónica, quedarse un rato más y luego irse. Cuando la joven fue al quincho de la casa, se encontró con Thiago Almada: "Me agarró de la mano y me llevó al primer piso, donde había tres habitaciones. Empezamos a besarnos y mantuvimos una relación sexual. En un momento siento que entran dos personas más: una grandota morocha y Brizuela. Me sentía mareada, mal, y eso no me gustó. Le dije a Thiago basta, intenté irme. Pero en ese momento siento una mano, otra mano en mis zonas íntimas", dice su denuncia.

acuña.jpeg Acuña, íntimo amigo de Lucero, es el apuntado por el abuso sexual. Está prófugo.

"No quiero más, me siento mal, les dije, pero ellos continuaron. Siento que vuelven a abrir la puerta, que había más personas a la habitación, sentía manos que me penetraban y me manoseaban. Escucho otra vez a Vero que golpea la puerta y me desvanecí. No podía moverme. Solo podía escuchar a Vero decir: hijos de puta, ¿qué le hicieron a mi amiga?. Me desperté en el baño, estaba Vero y la morocha que me tocaba en la habitación. Yo empiezo a vomitar y a llorar", contó en su denuncia la víctima, quien relató que fue su amiga quien le dijo que Acuña estaba sobre ella subiéndose los pantalones y riéndose cuando entró en la habitación.

Si bien no identificó a Centurión y al resto de los jugadores como parte de las personas que estaban en la habitación, remarcó que ninguno las quiso ayudar, que les robaron plata que tenían en sus carteras y que Lucero les pidió que no llamaran a la Policía.