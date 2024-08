Adiós: por qué Miguel Ángel Russo decidió no ser más el DT de Rosario Central

Miguel Ángel Russo es una personalidad destacada del fútbol argentino en el día de hoy, por su tremenda trayectoria como jugador, como entrenador, y además porque posee un carisma y una simpatía que le permiten ser querido y respetado por los demás equipos y no solo por los que pasó. Pero ahora sorprendió con su renuncia a Rosario Central.

Es que el consagrado entrenador decidió dar un paso al costado de su cargo de director técnico por motivos personales y se despidió del plantel luego de una charla con los directivos en la jornada del jueves. También saludó a los hinchas canallas con un mensaje especial: "Uno tiene que saber tomar las decisiones, que son lo mejor para el club y no para mí".

El emblemático director técnico del Canalla de 68 años no había estado al frente de la última práctica del equipo, que ahora quedará en manos de Matías Lequi (entrenador de la Reserva) de forma interina, a poco del duelo ante Gimnasia del lunes y con el clásico contra Newell's en el Gigante de Arroyito como el próximo objetivo importante, el cuál será el 10 de agosto.

Russo, uno de los máximos ídolos de la historia de la institución, había asumido en Central en diciembre de 2022, con el triunfo de Gonzalo Belloso como presidente en las elecciones. En su quinto ciclo en el club, levantó al equipo que en ese entonces estaba mirando de reojo la lucha por la permanencia en la máxima categoría, y lo llevó a ser campeón de la Copa de la Liga Profesional 2023 tras ganarle a Platense en la final en Santiago del Estero.

El DT había mantenido una reunión con los directivos este jueves para discutir sobre el mercado de pases, pero finalmente decidió dar un paso al costado en su cargo. Todo, en medio del hermetismo sobre su estado de salud después de haber superado un cáncer de próstata que le habían diagnosticado en 2017.

image.png

El Canalla tuvo una campaña irregular en esta temporada. Nunca arrancó en la Copa de la Liga Profesional 2024 luego de ser campeón, salió tercero en su grupo en la Copa Libertadores, y pasó a la Sudamericana, donde recientemente eliminó al Inter de Porto Alegre y ahora espera por Fortaleza en octavo de final.

Además, hace pocas semanas quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina ante Barracas Central con una floja actuación. En la LPF, el equipo rosarino marcha en el puesto 19°, con apenas 9 unidades. En su última presentación, cayó con Unión en Santa Fe.

El mensaje de Miguel Ángel Russo tras su salida del club

Embed - Rosario Central en Instagram: "Miguel Ángel Russo dejó de ser el entrenador de Rosario Central Así se despidió de toda nuestra gente" View this post on Instagram A post shared by Rosario Central (@rosariocentral)

En las redes sociales del canalla compartieron un video que grabó el entrenador donde dijo: “Uno, con dolor, entiende que es el momento de dar un paso al costado. Creo que es lo mejor para el club, a nivel de fútbol. Uno siempre busca un club de otra forma, que siga creciendo. Agradecerle a los jugadores, al personal del club, a Gonzalo y Carolina todo lo que han hecho por el club y lo que están haciendo. Entiendo, por una decisión mía, que este es el momento y la forma. Con dolor, porque a uno no le gusta tomar estas decisiones. El club está por encima de todas las cosas. Todo va a ir bien, mejor. Les mando un abrazo grande. Les agradezco por todo el cariño y afecto”.

“Me tocó salir campeón, pero eso queda en la historia. El presente hoy es otra cosa. Entiendo que son las decisiones que uno tiene que tomar. El club está por encima de todo. Contento por todo lo que está haciendo el club, por todo lo que va a seguir haciendo y logrando. Uno siempre al lado de la gente que está. La pertenencia con el club es amplia. La vida sigue. Agradecerle a mis jugadores por todo. No es fácil lograr un campeonato. El presente es otro. Uno tiene que saber tomar las decisiones, que son lo mejor para el club y no para mí”, agregó el ahora ex director técnico.

Y para finalizar expresó: “Sé que esta es mi casa. Por eso, tomo esta decisión que es la mejor para el club, por encima mío", expresó el emblemático director técnico. Y añadió: "Entiendan este momento mío. Yo lo entiendo más para el club que por mí. Este club está para cosa más grandes. Son situaciones y son momentos que uno decide dar un paso al costado. Creo que es lo mejor. El club va a seguir creciendo”.