El durísimo video de Miguel Ángel Russo hablando de la enfermedad que enfrenta

El emocionante relato de Miguel Ángel Russo sobre su enfermedad

Mientras brindaba la nota y charlaba, el experimentado entrenador expresó: “Soy solidario, es la única manera, no hay otra. A mí me toca lucharla en forma privada, no me gusta todo el ruido. Mi cabeza dispara atrás de una pelota”.

Esas fueron algunas de las palabras que pudo expresar Miguel Ángel antes de mostrarse sumamente emocionado por el motivo de las consultas, a lo que apagaron el grabador y procedieron a darle un abrazo. “De verdad”, insistió el DT, que les dio a los presentes un millón de gracias y se puso a disposición para lo que necesitaran.

Unas semanas atrás, en la previa a un partido por Copa Libertadores, el entrenador había comentado sobre su estado de salud: “El deseo es vivir todos los días que Dios te da en la vida, vivir plenamente. Que los míos, todos los que quiero, tengan salud y estén bien. Mi enfermedad requiere siempre atención, no la podés descuidar”.

Y añadió: “Mi médico es el que más contento está. Mientras mi médico esté contento conmigo, que es el que ve los estudios a fondo y todo lo que hay que hacer... Necesitás estar, más allá de lo informado, observado permanentemente para prevenir cualquier cosa. Estoy contento, tranquilo”.

El balance de Miguel Ángel Russo sobre el presente de Central

El DT del Canalla habló tras el entrenamiento del viernes, y contó: “Esperábamos más. Estamos buscando las formas, no nos olvidemos que tuvimos doble competencia. Soy el primer responsable de lo sucedido. No nos podemos quedar con el campeonato, no podemos conformarnos. Central, para crecer, tiene que jugar torneos internacionales siempre. La dulzura de haber salido campeón ya quedó atrás”.

“En el fútbol argentino, a los equipos que han salido campeones, les costó al torneo siguiente. No solo a nosotros. Se ha hecho un fútbol competitivo y ya no hay rivales fáciles”, completó el ex director técnico de Boca.