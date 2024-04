La dura revelación de Miguel Ángel Russo sobre su lucha contra el cáncer

image.png

Recordemos que a Russo lo operaron dos veces a raíz de un cáncer. La primera intervención fue en el 2017 y la segunda en el 2018, mientras dirigía a Millonarios de Bogotá. Nunca bajó los brazos, ni tampoco dejó de dirigir. Desde ahí pasó por Alianza Lima, Cerro Porteño, Boca, Al Nassr hasta regresar a uno de sus lugares en el mundo, Rosario.

Las palabras de Miguel Ángel Russo sobre su salud

El director técnico Canalla conversó con unos noteros de Cadena 3 de Rosario, donde se mostró como se lo acostumbra ver, con una sonrisa en la cara y reflejando mucha sabiduría: "Mi enfermedad requiere siempre atención, no la puedo descuidar. Mi médico es el que más contento está. Mientras él esté contento conmigo".

Luego, le comentaron que se lo veía mejor físicamente, a lo que contó: "Ni cuenta me doy. Uno tiene un millón de cosas en la cabeza y está preocupado por distintas situaciones o cosas por definir. Pero en definitiva yo no. A ver, puede ser algo emocional, pero no es salud. El médico está contento, no hay problemas. Yo necesito controles como toda la gente que tiene mi edad".

"En esto, más allá de estar permanentemente informado, es necesario estar observado para prevenir cualquier cosa. Estoy contento, tranquilo y sigamos con todo lo que tengamos que seguir", agregó.

La palabra del médico de Miguel Ángel Russo

Su médico, el colombiano Carlos Castro que lo trató cuando él dirigía a Millonarios, había hablado en 2020 y contó: "Él tuvo un cáncer complicado en la vejiga, y al momento de la cirugía le detectaron otro pequeño cáncer en la próstata".

"Él nos dejó muchas enseñanzas en nuestras trayectorias oncológicas, por sus ganas de vivir. Para muchos ésta es una batalla perdida antes de combatir. Miguel, en cambio, siempre fue muy fuerte. Lo empujaba su señora, su familia, sus amigos", recordó el médico.