AFA confirmó que hará una prueba piloto en dos partidos del ascenso para la vuelta de visitantes: cuáles son

El próximo fin de semana dos partidos de la Primera Nacional tendrán público visitante. Cuáles serán los equipos que serán testigos de esta decisión y cuál fue el pedido que hizo la Asociación.

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) realizó un anuncio particular e inesperado en las últimas horas confirmando que el próximo fin semana, cuando se dispute la fecha 10 de la Primera Nacional , realizarán una importante prueba piloto en el ascenso argentino que contemplará la participación de público visitante en las tribunas.

Según afirmó en el comunicado expreso en la web oficial y, también, en las redes sociales, serán dos los encuentros que formarán parte de esta prueba camino a la vuelta de los visitantes. Cabe recordar que desde junio de 2013 no se aceptan parcialidades en esa condición debido a que fue suspendido por los reiterados problemas que se registraban en las tribunas.

En el comunicado informaron que los partidos "correspondientes a la fecha 10 entre Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley" serán los encargados de recibir público visitante tras un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y APreViDe.

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AFA comunicó que tanto Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley, partidos de la fecha 10 de la Primera Nacional, contarán con ambas parcialidades



Se trata de una "prueba pilloto" que impulsa la casa madre, tras un… pic.twitter.com/zntsZhS8J1 — doble amarilla (@okdobleamarilla) April 8, 2026

El comunicado completo de AFA

La Asociación del Fútbol Argentino informa que los partidos de la Primera Nacional, correspondientes a la fecha 10, entre Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley tendrán parcialidad visitante a modo de prueba piloto.

Esta Asociación agradece profundamente el compromiso y el trabajo mancomunado que se está llevando a cabo para poder realizar dichos encuentros al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y al Titular del APreViDe, Guillermo Cimadevila.

La AFA le solicita a los hinchas de las cuatro instituciones que disfruten del espectáculo entendiéndolo como una verdadera fiesta del deporte más lindo de todos.

Vivamos la pasión del fútbol con responsabilidad y cumpliendo con las normas de conducta para que este primer paso pueda ser el primero de muchos otros más.

Oficial: el neuquino Darío Herrera es uno de los tres árbitros argentinos para el Mundial 2026

Varios Superclásicos, final de Copa Libertadores y ahora el Mundial 2026. Darío Herrera está consolidado desde hace años como uno de los árbitros más destacados del país y a mitad de año será uno de los tres colegiados principales que representará al fútbol argentino en Estados Unidos, México y Canadá.

El neuquino fue elegido oficialmente para ser uno de los tres árbitros de nuestro país en la máxima cita del deporte más popular. Como este certamen tendrá más equipos y más partidos que los anteriores (48 participantes contra 32 de la última vez), también requiere más jueces principales.

Según informó la página de AFA, Herrera viajará junto a Facundo Tello Figueroa y Yael Falcón Pérez. Los asistentes serán Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro como asistentes y Hernán Mastrángelo en el VAR.

darío herrera árbitro

Lo de Herrera representa un hito para el fútbol neuquino y regional. Luego de lo ocurrido con Marcos Acuña como futbolista, otra patagónico será parte fundamental de un Mundial.

Para Tello será su segunda Copa del Mundo, luego de haber formado parte de Qatar 2022. Tanto Herrera como Falcón Pérez tendrán su primera experiencia en el torneo más importante a nivel selecciones.

Desde la entidad que regula el fútbol de nuestro país se destacó que Argentina es uno de los dos países con más árbitros convocados: "La notificación recibida por AFA implica un récord histórico para el arbitraje nacional y también lo es a nivel global, ya que en conjunto con Brasil se transforma en la federación con más jueces citados en una edición del Mundial".

La novedad llega en medio de muchas suspicacias para con el arbitraje en el fútbol argentino. Errores graves y situaciones escandalosas derivadas de decisiones de los jueces han generado mucha controversia y es uno de los puntos más criticados por los fanáticos del fútbol nacional.

Así mismo, cada vez que los árbitros argentinos se presentan en el ámbito internacional, suelen estar a la altura, e incluso por encima de sus colegas de otros países.

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Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez oficiarán como jueces principales en la máxima cita del fútbol.



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Qué dijo la mamá de Herrera

A través de whatsapp circuló un audio de Tita Herrera, la mamá de Darío: "Quiero compartir con ustedes esta noticia hermosa que hemos tenido. Darío va al Mundial a dirigir, es un orgullo grande, queremos compartirlo con la gente de Andacollo que es de donde salió él. Ha trabajado muchísimo para estar donde está. Es una personita humilde como siempre. Siempre se acuerda de su Andacollo".

Los últimos árbitros mundialistas de argentina

Tello fue el representante de AFA en el referato para 2022. Por su parte, Néstor Pitana había sido el juez principal en Brasil 2014 y Rusia 2018, donde dirigió la final entre Francia y Croacia.

En 2010 fue Héctor Baldassi, quien luego de retirarse se dedicaría a la política. En 2006, Horacio Elizondo tuvo otra destacada actuación, incluyendo la recordada expulsión a Zinedine Zidane en la final del Mundial de Alemania, donde Francia cayó ante Italia por penales.

En Corea-Japón 2002, el árbitro argentino fue Ángel Sánchez, mientras que para Francia 1998 viajó Javier Castrilli.