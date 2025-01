Alan Velasco más cerca de Boca: por qué lo acusan de ser "uno de los máximos traidores de la historia"

La posibilidad de que Velasco vista la camiseta azul y oro encendió la furia de varios simpatizantes del Rojo, quienes no tardaron en recordar viejas declaraciones del futbolista. En un video que se viralizó en redes sociales, se lo escucha decir que en Argentina no jugaría en otro club que no fuera Independiente. Esto motivó duras críticas, como la del usuario Sebastián Neman en la red social X (ex Twitter), quien publicó el video acompañado de un mensaje contundente: "Alan Velasco, está más cerca de ser uno de los máximos traidores de la historia a cumplir con las palabras que alguna vez dijo hace no mucho tiempo. Una lástima".