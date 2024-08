Alex Mac Allister reveló cómo fue el peor reto que le hizo Lionel Scaloni

En una entrevista concedida a ESPN, Mac Allister habló sobre lo que significa para el equipo no contar con Messi y Di María, destacando la necesidad de fortalecerse como grupo: “Va a ser raro no tener a ninguna de nuestras dos figuras más grandes y, quizá, los jugadores que hacen la diferencia para nosotros. Es muy importante hacernos muy fuertes como grupo porque sabemos que nadie va a tener el nivel o hacer las genialidades que hacen Leo y Fideo. Es un momento muy importante para empezar a darnos cuenta y seguir mejorando como grupo y equipo, y poder encontrar el funcionamiento sin ellos”.

“Siempre lo recuerdo mucho porque creo que ese fue el primer partido en el que Scaloni me puso de 5 y el partido donde dijo: ‘No lo pongo más de 5‘. La cagada a pedos que me pegó en el entretiempo... Pocas veces vista. No le había gustado. Y hablaba sobre ese posicionamiento, él quería un 5 que no salga tanto a los costados”, contó Mac Allister.

Este episodio ocurrió durante la goleada 5-0 de Argentina sobre Estonia en junio de 2022, un partido en el que Scaloni experimentaba con diferentes roles para sus jugadores de cara al Mundial de Qatar. A pesar de la contundente victoria, el entrenador no quedó satisfecho con el desempeño de Mac Allister en esa posición, lo que llevó a un cambio en la estrategia.

Alexis Mac Allister, y su actualidad jugando como 5

A partir de entonces, Scaloni ha contado con una variedad de mediocampistas para ese rol crucial en el campo, como Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández y el propio Mac Allister, quien, aunque se siente más cómodo jugando en posiciones más adelantadas, ha demostrado su disposición a adaptarse a lo que el equipo necesite.

La versatilidad de Mac Allister no ha pasado desapercibida en su club, el Liverpool, donde su capacidad para desempeñarse en múltiples roles ha sido valorada, aunque también criticada por algunos. “Soy muy agradecido porque desde el día en que firmé siempre me defendió, me dio un abrazo y estuvo conmigo, incluso en el principio del torneo cuando no teníamos un cinco definido y tuve que arrancar jugando yo”.