Ana Rosenfeld reveló cómo se siente Wanda Nara y sigue su tratamiento en Turquía

"Ese día me quedó muy grabado, estaba de vacaciones de invierno, justamente en feria judicial. Yo estaba en Francia, en Saint-Tropez y me llama ella y me dice 'Ana vas a escuchar un montón de cosas que se están diciendo en la tele, quiero que lo sepas de mi propia boca, antes que nada, quiero que sepas el dolor que siento, de que mis amigos, mi familia, y mi gente allegada se estén enterando de algo que no tenía que trascender'”, arrancó diciendo.