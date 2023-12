Apareció un video inédito de las peores patadas que le pegaron a Maradona en su carrera

El video de las terribles patadas que sufrió Diego Maradona

Uno de los momentos más recordados fue el encuentro contra Corea del Sur, donde Maradona fue blanco de once foules, dejándolo sangrando en varias ocasiones. "¡Cómo me pegaron, mamita! ¡Cómo me pegaron! Me hicieron once foules, casi todos los del partido", expresó Maradona en aquella ocasión, revelando la dureza del juego en esa época. Incluso, bautizó a uno de los infractores como "Kung Fu". A pesar de la violencia, Maradona nunca dejó de ser el estandarte ofensivo del equipo, solicitando constantemente la pelota.

La consagración de Argentina en México 1986 no solo fue por la gesta de Maradona sino también por el rendimiento impecable del equipo dirigido por el "Narigón" Bilardo, que terminó el torneo como invicto, ganando seis partidos y empatando solo uno ante Italia.