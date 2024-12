Apodo internacional y un sueño de ascenso: la historia de Franco Reyes, "La Perla" de Don Bosco de Zapala

perla reyes real madrid.jpg

Con el apellido idéntico, el jugador de Don Bosco fue apodado de la misma forma.

"El apodo salió por Antonio Reyes, que jugó internacionalmente. Me lo puso un amigo jugando un 'fulbito'. Son esos apodos que salen de la nada, jodiendo, relacionado con ese jugador. Muy pocas personas me llaman Franco o por mi apellido. Ya sería mi primer nombre, es un lindo apodo. Lo tomo por ese lado, salió en una juntada de fútbol", describió con naturalidad en diálogo con LMNeuquén.

La historia de "la Perla"

"Soy nacido y criado en Neuquén. Me vine a los 13 años por temas laborales de mis papás", relató Franco, que arrancó en una escuelita de fútbol llamada Huenehuey de Neuquén Capital y cuando llegó a Zapala comenzó en la octava de Unión, donde estuvo medio año. Cuando regresó a Neuquén pasó a Maronese, donde terminó inferiores y ya como jugador de primera disputó el Federal B.

Arribó al Barrio en 2018 para el último Federal C que se jugó antes de que AFA unificara el C y el B en lo que hoy es el Regional Amateur.

"Dirigía Néstor Castro, con el cual tuve la posibilidad de salir campeón en 2018 y 19. Uno le fue agarrando cariño año al club, la gente te va haciendo sentir cómodo y querido, entonces es difícil de encontrar eso. He estado en otros lugares y es difícil encontrarlo en otro lugar viniendo de afuera. Si vos naciste en el club es diferente. Lo tomo así, para mi es mi segunda casa. Trato de aportarle mi granito de arena al club para dejarlo en lo más alto, donde se merece. Con mis compañeros nos esforzamos todos los días, dejamos muchísimas cosas de lado. Tenemos sentido de pertenencia hacia el club", explicó La Perla.

Por su calidad ha sido tentado para ir a otros clubes, aunque decidió quedarse. "He tenido alguna propuesta para irme a algún lado, pero siempre prioricé mi bienestar, sentirme cómodo y hoy estamos viviendo un buen momento, que es lo que importa", valoró.

El mejor neuquino del Regional

Don Bosco es el mejor equipo de la provincia en la edición 2024 de la cuarta categoría, pero Reyes no se sorprende: "Este equipo se ha acostumbrado a competir. Por cosas del fútbol no se nos dio el torneo pasado, la Copa pasada, pero mantuvimos esa base, que fue importante, y hoy sumando a los refuerzos, que nos han aportado muchísimo con su experiencia, nos han ayudado".

El Barrio estuvo a punto de ser campeón en un par de oportunidades estos dos años. "Don Bosco siempre ha ido de menos a más. Lo de hoy no es casualidad. Don Bosco siempre peleó, siempre estuvo ahí. Siempre puede costar un poco o tenemos errores, pero tenemos ese plus que tiene Don Bosco", agregó el volante ofensivo.

"En lo colectivo nos encontramos en un buen momento. No fue fácil, llevó mucho tiempo de trabajo. Nos costó conocernos con los chicos que habían venido de afuera y ensamblar las piezas. Fuimos logrando una identidad de juego que hoy da sus frutos. Somos un equipo que en la adversidad nos hacemos mucho más fuerte y eso quedó demostrado el fin de semana, que nos enfrentamos a un gran rival. Todos lo tienen como candidato, parte de su plantel es pago y está muy bien. Pero Don Bosco tiene ese plus, que no da ninguna por perdida y ahí se va demostrando el potencial del equipo. Corremos los once, los que entran y va por ese lado", resaltó.

Si bien Reyes es referencia puertas adentro, destacó a dos de sus compañeros de mayor experiencia como los líderes del grupo. "Luciano Huenulao es del club y tiene su paso por equipos de Buenos Aires, Machi (Maximiliano) Quezada, es uno de los más grandes, dejan mucho por el club. Uno trata de aprender de ellos, de absorber cada cosa que le dan para después en la cancha estar tranquilo y sentirse respaldado", finalizó.