Arde Independiente: Joaquín Laso respondió las críticas de los hinchas

El defensor Joaquín Laso rompió el silencio en el medio de su lesión y puso en duda su continuidad en Independiente. “Si sumo me quedo, sino no. No voy a estar haciendo lobby de esto o de lo otro. Si el técnico de turno cree que me va a usar, que me necesita y cree que puedo ayudar estando adentro de la cancha o en el plantel, me quedo y lo arreglamos”, expresó Joaquín Laso.