Borrado: cuál es el jugador al que decidieron echarlo de Independiente

El Independiente de Julio Vaccari no transita el mejor momento desde lo futbolístico, ni desde los resultados, y es que hace cinco fechas que no consigue sumar de a tres puntos en la Liga Profesional, y además, en el medio de eso viene de quedar eliminado por la Copa Argentina contra Vélez en los cuartos de final.

image.png

Joaquín Laso en problemas con la dirigencia

Los últimos días de Independiente y, en especial, de Joaquín Laso, han sido muy complicados. Desde el viernes pasado en adelante, el Rojo quedó afuera de la Copa Argentina luego de perder 1-0 ante Vélez, a lo que se sumó un empate ante Tigre.

Ante ello, uno de los principales apuntados por la gente de Independiente fue Joaquín Laso, que cometió el penal que le terminó dando la victoria al Fortín y sufrió una fractura en su mano durante el último cotejo de la Liga Profesional.

image.png

Pero claro, el central no solo quedó envuelto en la crisis futbolística que afrontan los de Vaccari, sino que también fue criticado luego de que desde la FIFA le notificaran a Independiente que debía pagar una deuda pendiente de 73.000 dólares con Fernando Baredes, representante Laso.

Cabe destacar que desde la comisión directiva del Rojo tomaron la decisión de que el defensor central no vuelva a jugar hasta tanto se decida su situación contractual y el conflicto con su representante.

Las palabras de Laso sobre el conflicto

image.png

En una nota el jugador se defendió de las críticas que recibió durante esta semana por su rendimiento y por el penal cometido: No soy el único jugador que hace un penal. Se lo que soy, la situación que se vive”.

Por otro lado, también hizo mención al reclamo de su representante ante la FIFA: “Yo no tengo nada que ver, es de mi representante. Si es un tema de comisión, se tendrá que pagar. Yo tengo una situación particular de una deuda que no reclamo”.

“Entiendo la decisión que se tomó que hasta que no se solucione no juegue. Ya se lo dije a Seoane si sumo me quedo sino no. No necesito de Independiente. No hablamos de la renovación”, puntualizó.