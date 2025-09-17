Arde San Lorenzo: un dirigente que no renunció a la CD fue echado por los hinchas cuando ingresaba al predio

Un grupo se interpuso en el auto del dirigente y lo hicieron ir del lugar sin poder ingresar a reunirse.

San Lorenzo vive una época complicada en su institución con problemas deportivos pero más fuertes a nivel dirigencial con un Marcelo Moretti que se pasó de escándalo en escándalo durante su gestión que deberá terminar luego de que la institución entre en acefalía tras haberse confirmado las renuncias que faltaban.

Los hinchas no ocultan su malestar para una gestión que, a su entender, estaba acabada más allá de que Moretti intentó volver a la presidencia después de haber tomado licencia meses después de estar involucrado por un posible hecho de corrupción. Ese enojo se generalizó también en el resto de la comisión directiva que atraviesan horas de hostilidad.

Alejandro Tamer , vocal en la CD, fue uno de los integrantes que recibió el claro enojo de los hinchas que están agobiados por ver los malos manejos en su institución. Cuando intentaba ingresar al predio del club, un grupo de hinchas se interpuso delante de su lujoso auto y lo hizo retroceder para que se vaya a fuerza de golpes en la carrocería y gritos como "chorro".

#ALERTA | Tensión en la reunión de CD de San Lorenzo: Alejandro Tamer no pudo ingresar al estadio por acción de los hinchas



Los simpatizantes del "Ciclón" presentes no le permitieron su llegada y se tuvo que ir



"Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo", cantan

San Lorenzo entró en acefalía: cómo sigue el futuro dirigencial del club

El bloque del vicepresidente segundo de San Lorenzo, Andrés Terzano, renunció a sus cargos en la dirigencia, el club entró en estado de acefalía y tendría elecciones anticipadas tras la salida de Marcelo Moretti como presidente.

Terzano, junto a su bloque integrado por Mateo Sagardoy, Leandro Virardi y María Soledad Boufflet, presentaron sus renuncias a las vocalías y el club entró en estado de acefalía, concretando la ida de Moretti como presidente.

La acefalía se da ya que quedaron menos de diez integrantes en la Comisión Directiva. Ahora, el secretario Alejandro Tamer deberá convocar a una Asamblea extraordinaria y elegir un gobierno de transición o elecciones anticipadas que podrían ser entre diciembre y marzo.

El presidente saliente Moretti no asistió a la reunión directiva por cuestiones de seguridad que se llevo a cabo en el estadio Pedro Bidegain donde varios socios se congregaron a manifestar contra el retorno de Moretti al cargo.

Otro que tampoco estuvo presente fue el ex mediocampista paraguayo y actual vocal, Néstor Ortigoza, un futbolista que llevó a la gloria a San Lorenzo ganando la Copa Libertadores 2014 y hoy se convirtió en uno de los focos de críticas de los hinchas.

Prueba de esto son las banderas que colgaron en la Puerta 1 y 2 del recinto ubicado en el barrio porteño de Bajo Flores donde apuntan a Ortigoza con la leyenda “Mercenario renunciá. No te queremos en SL”. Además, otra tenía la inscripción “San Lorenzo no es una tómbola, es un sentimiento. Sean responsables”.

El vocal oficialista Christian Evangelista se acercó a los socios para confirmar la acefalía y estos ingresaron al estadio donde habló el secretario saliente Martín Cigna, el cual denunció en los últimos días la falsificación de su firma, que anunció oficialmente el estado acéfalo.

"A partir de ahora la asamblea será el organo encargado de establecer los procedimientos que le permitan la continuidad institucional a San Lorenzo. No es fácil lograr la acefalía, llegamos con lo justo. Hasta el día de hoy estuvimos conversando para dar la mejor salida institucional” comunicó Cigna.

Además, el secretario saliente aseguró que la acefalía “es el fracaso de una gestión” y “por responsabilidad principal del ex presidente Marcelo Moretti, hoy San Lorenzo está como está”.

Las renuncias que provocaron la acefalía del club de Boedo fueron la de Julio Lopardo, Andrés Terzano, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Javier Allievi, Soledad Boufflet, Mateo Sagardoy, Pablo García lago, Belén Lugones, Marcelo Culotta, Agustina Nordenstrom, Leonardo Virardi y el ya nombrado Cigna.

¿Qué había dicho Marcelo Moretti?

Moretti, envuelto en un escándalo por un video donde se lo ve recibiendo 25.000 dólares en las oficinas del club, aseguró que esos fondos fueron una donación a título personal y no un ingreso institucional.

“Si bien no estaba presencialmente en el club, tenía ciertas injerencias y gestionaba desde mi casa”, admitió. Según su versión, intervino en ventas de jugadores, en la salida de Russo y en la continuidad de Ayude. En ese sentido, recordó: “A Damián lo puse yo el año pasado, le hice el contrato de Reserva y le prometí que si Miguel se iba iba a tener su chance. Se lo cumplí”.

En relación al video que motivó su apartamiento, Moretti insistió en que se trató de una maniobra para perjudicarlo: “Ese video fue armado para hacerme una cama. El dinero fue entregado como donación personal. Yo puse 180.000 dólares en préstamos al club, todos registrados y aprobados por la Comisión Fiscalizadora”.