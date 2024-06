Ariel Koon, el candidato a presidente de Lifune que tiene a Estudiantes y Talleres como modelos a seguir

"Creo que tenemos que abandonar la estructura piramidal y adoptar una circular. Estudié los casos de clubes modernos y exitosos como Talleres o Estudiantes que trabajan en este tipo de formatos. No quiere decir que todos van a decidir, sino que se trabaja en equipo, se da libertad, y luego se analizan los resultados. Cuando hablo de incluir a los actores de Lifune, hablo de darle voz, que puedan decir que piensan, qué les gustaría que mejore, seguramente saquemos información útil de los protagonistas y luego los dirigentes nos sentaremos a trabajar sobre eso", argumentó el referente de Deportivo Confluencia.

ariel koon.jpg

En lo específico del recurso humano para trabajar en estos cambios, Ariel comentó que "estamos armando un grupo de trabajo espectacular, que tiene un mix de experiencia y juventud, muchas caras nuevas, perfiles que no han estado, y tenemos muy claro cuál es el camino que debe atravesar la Liga los próximos 10 años, para que tengamos una foto diferente al final".

El "mundo Lifune" tiene muchos aspectos a tener en cuenta. No es solo la primera división a la que hay que prestarle atención, sino que las formativas y el femenino son igual o más importantes. "Después de 10 años en la dirigencia deportiva y en LIFUNE sé muy bien que es lo que hay que hacer para mejorar nuestra Liga, el margen de mejora es enorme. No digo que no hayamos crecido en los últimos años, sino que al no tener un plan determinado, estratégico, planificado y profesional, no creces a la velocidad que podrías. Siento que nuestro futbol avanza a 30/kmh cuando podría tener la velocidad de una Ferrari", afirmó con su particular estilo y agregó: "el tiempo es una unidad de medida que no se recupera, no podes perder dos años mas ni cuatro, porque el resultado de tu proyecto como Liga afecta a un ecosistema de 50 mil personas. Entre ellos, miles de jugadores que sueñan con ser profesionales, por eso los dirigentes tenemos una responsabilidad enorme al tomar decisiones, el mundo lifunero está pidiendo un cambio de rumbo".

Hay una evidente diferencia de años recorridos en el fútbol entre ambos candidatos. Los comienzos de Koon en Deportivo Confluencia se dieron desde muy joven. "Se ha dicho que soy muy joven para presidir Lifune, pero sinceramente me siento totalmente preparado, creo que la aptitud no tiene que ver con la edad. Se trata de liderazgo, conducción, manejo de trabajo en equipo, rodearte de quienes te puedan aportar valor. Podes tener edad, pero si careces de aptitud en todos los aspectos que hacen al puesto, no vas", expresó en ese sentido.

Lifune y los aportes privados

Un tema fundamental a tener en cuenta es la falta de recursos que muchas veces afecta la actividad deportiva. En medio de las discusiones a nivel nacional sobre cómo financiar a las instituciones, Koon propone "profesionalizar todas las áreas: arbitraje, Tribunal de Penas, Torneos, Comunicación y Marketing. Tenemos 3 empresas muy grandes interesadas en apostar al futbol neuquino, a potenciar un producto que genere ganancias a los clubes. Apostamos a un modelo que dentro de un tiempo, sea la Liga la que aporta dinero a los clubes y no al revés como es ahora. Por otro lado estamos trabajando en un proyecto de ley para que las instituciones puedan planificar el crecimiento en infraestructura, que es vital, representamos a un colectivo enorme, instituciones fuertes nos va a permitir mejorar la calidad del trabajo, incentivar la participación en los clubes y crecer exponencialmente tanto los clubes como la liga y eso es un beneficio para nuestra sociedad".

Entre su juventud y las ideas que presenta, lo del candidato de la oposición resulta, como mínimo, novedoso. "El martes, cuando ganemos las elecciones, voy a renunciar al cargo de Presidente de Confluencia para trabajar por los 25 clubes de la provincia, nos hayan acompañado o no", finalizó Koon.