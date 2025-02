Así fue el primer día de entrenamiento de Santiago Maratea en Colegiales

Así fue la presentación de Santiago Maratea en Colegiales

Este jueves, a solo dos días del enfrentamiento del Tricolor ante Arsenal por la tercera fecha de la Zona A, el club de Munro oficializó la llegada de Maratea, quien en principio entrenará con la Reserva. "Les quiero agradecer a la gente de Colegiales por esta oportunidad y mandarle un saludo a todos los hinchas, que ojalá también me den la bienvenida", expresó el influencer, vistiendo la camiseta del equipo.

Maratea aclaró que su llegada al club será un proceso de formación y no una participación inmediata en la Primera, a diferencia de lo sucedido con Spreen, el streamer que debutó en Deportivo Riestra y generó polémica tras jugar menos de un minuto en un partido ante Vélez en la Liga Profesional. "A partir de mañana voy a arrancar a entrenar con Reserva, estoy muy contento con este proyecto que apuntamos que tenga la seriedad que tiene el club", explicó Maratea. Además, subrayó que su intención es crecer futbolísticamente y ganarse su lugar con esfuerzo: "La idea no es que me metan de la nada a jugar en Primera ni mucho menos. Es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad".

Colegiales, que viene de lograr el ascenso a la Primera Nacional en 2024, actualmente suma dos puntos tras empatar sus primeros dos encuentros y se ubica en el 12° puesto de la Zona A, en una categoría que está un escalón por debajo de la Primera División. El equipo buscará afianzarse en la división y, si los resultados lo permiten, clasificar al Reducido para pelear por un ascenso.

"Queremos compartir con ustedes que a partir de mañana Santi Maratea se sumará a los entrenamientos de nuestra Reserva. ¡Bienvenido, Santi!", escribió el club en sus redes oficiales de Instagram, generando todo tipo de reacciones.