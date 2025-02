Santi Maratea cumplirá su sueño: el club de la Primera Nacional que lo fichó

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LMNeuquen/status/1892703955764822369&partner=&hide_thread=false El influencer Santiago Maratea volverá a meterse de lleno en el fútbol argentino, esta vez para probar suerte en un club que milita en la Primera Nacional.



Colegiales le dio la bienvenida al reconocido generador de contenido de 32 años, que entrenará primero en la Reserva,…

Maratea aclaró que su llegada al club será un proceso de formación y no una participación inmediata en la Primera, a diferencia de lo sucedido con Spreen, el streamer que debutó en Deportivo Riestra y generó polémica tras jugar menos de un minuto en un partido ante Vélez en la Liga Profesional. "A partir de mañana voy a arrancar a entrenar con Reserva, estoy muy contento con este proyecto que apuntamos que tenga la seriedad que tiene el club", explicó Maratea. Además, subrayó que su intención es crecer futbolísticamente y ganarse su lugar con esfuerzo: "La idea no es que me metan de la nada a jugar en Primera ni mucho menos. Es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad".