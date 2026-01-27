Así quedará el estadio de River Plate tras la reforma: bandeja 360°, techo y capacidad para 101.000 personas

Un render oficial mostró el diseño final del proyecto que ampliará el Mâs Monumental y lo convertirá en el segundo estadio más grande del mundo a nivel clubes.

Club Atlético River Plate presentó este martes un video institucional que permite visualizar cómo quedará el estadio Mâs Monumental tras la obra de ampliación y modernización anunciada oficialmente por el club. El proyecto contempla la construcción de una nueva bandeja baja con recorrido 360° y el techado completo de todas las tribunas, lo que elevará la capacidad total a 101.000 espectadores .

Según informó la institución, la iniciativa es el resultado de más de un año de trabajo técnico junto a la empresa alemana Schlaich Bergermann Partner, especializada en ingeniería de cubiertas para grandes estadios. En el video difundido se observa un estadio completamente cerrado en su perímetro superior, con una cubierta liviana de gran extensión y una nueva bandeja integrada a la estructura actual.

El diseño proyectado permitirá sumar 16.000 nuevas ubicaciones , llevando de 24.000 a 40.000 los lugares sin costo adicional para socios. De acuerdo con lo comunicado por River, estas nuevas butacas no tendrán esquemas de preventa ni comercialización anticipada, y formarán parte de una política de acceso que elevará al 40% las ubicaciones del estadio sin aranceles extra más allá de la cuota social.

Un nuevo capítulo de esta historia Monumental que comenzó en 1938. Bienvenidos a casa.



En las imágenes también se aprecia la uniformidad estética de las tribunas: el club confirmó que el 100% de las nuevas butacas serán rojas y blancas, y que se utilizarán para conformar una bandera 360° en las actuales tribunas altas, reforzando la identidad visual del estadio en cada partido.

La obra

La obra tendrá un plazo estimado de 36 meses, con inicio previsto para la primera semana de abril, y un costo que superará los 100 millones de dólares, cifra que se definirá tras el proceso licitatorio. La apertura de sobres está programada para febrero y la firma del contrato con la empresa adjudicataria se concretaría dentro de los 30 días posteriores.

El financiamiento combinará un crédito de largo plazo con entidades financieras internacionales y un nuevo acuerdo comercial que incluirá, entre otros activos, la venta de los derechos de naming del estadio por diez años. River aseguró que el proyecto no afectará el flujo de caja operativo y que la localía solo se verá comprometida en un máximo de tres partidos durante todo el período de obra.

Según detalló el club, el desarrollo se planificó para no interferir con la vida cotidiana del Barrio River y cuenta con coordinación permanente con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto será elevado a la Comisión Directiva y a la Asamblea de Representantes para su aprobación y será presentado públicamente en una conferencia junto a la firma alemana, donde se explicarán los aspectos técnicos y financieros de una obra que redefinirá el perfil del estadio en el plano internacional.